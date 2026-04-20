До пяти лет за решеткой. В Алтайском крае осудили банду, устраивавшую автоподставы

После оформления происшествий злоумышленники обращались в страховые компании за выплатами

20 апреля 2026, 16:18, ИА Амител

Один из фигурантов дела / Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае суд вынес приговор группе автоподставщиков, которые в течение двух лет инсценировали аварии и получали страховые выплаты. Общий ущерб, причиненный страховым компаниям, превысил два миллиона рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Как установило следствие, в 2023–2024 годах десять участников организованной группы устроили 11 фиктивных ДТП. Для реализации схемы они заранее распределяли роли, подбирали автомобили — как свои, так и специально приобретенные — и выбирали малолюдные участки дорог без камер наблюдения. Все действия продумывались заранее, чтобы создать видимость случайных аварий.

После оформления происшествий злоумышленники обращались в страховые компании за выплатами. Полученные средства они присваивали, тем самым нанеся ущерб девяти страховым организациям.

Приговор по делу вынес Центральный районный суд Барнаула 20 апреля. Четырем участникам организованной группы и шести их сообщникам назначили от трех лет и пяти месяцев условно до пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.