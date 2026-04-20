На Алтае после аварии с переворотом водителя легковушки доставили в больницу
Женщина не справилась с управлением и съехала в кювет
20 апреля 2026, 16:34, ИА Амител
В Майминском районе утром 17 апреля произошло ДТП — автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.
Авария случилась около 07:30 неподалеку от села Дубровка. По предварительным данным, 30-летняя женщина — водитель автомобиля Hyundai Solaris не учла погодные и дорожные условия и выбрала небезопасную скорость. В результате она потеряла управление, съехала с трассы и допустила опрокидывание машины.
«Женщина получила ушибы. Ее доставили в республиканскую больницу, однако госпитализация не потребовалась», — отметили в ведомстве.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
