На Алтае после аварии с переворотом водителя легковушки доставили в больницу

Женщина не справилась с управлением и съехала в кювет

20 апреля 2026, 16:34, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Майминском районе утром 17 апреля произошло ДТП — автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась около 07:30 неподалеку от села Дубровка. По предварительным данным, 30-летняя женщина — водитель автомобиля Hyundai Solaris не учла погодные и дорожные условия и выбрала небезопасную скорость. В результате она потеряла управление, съехала с трассы и допустила опрокидывание машины.

«Женщина получила ушибы. Ее доставили в республиканскую больницу, однако госпитализация не потребовалась», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.