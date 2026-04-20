Россиянам навязывают покупку гороскопов и расклады Таро при оформлении займов

Причина распространения такой практики — снижение рентабельности МФО

20 апреля 2026, 16:15, ИА Амител

Микрофинансовые организации (МФО) часто предлагают клиентам дополнительные услуги, которые не всегда полезны. В этот список входят гороскопы, расклады Таро, курсы по финансовой грамотности, юридические консультации, шаблоны документов, сервисы для управления долгами и программы для поиска аналогов лекарств. Также предлагаются услуги, не связанные с финансами, такие как толкование снов и составление натальных карт, сообщил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин в интервью газете "Известия".

«Многие клиенты не защищают свои права активно, поэтому количество жалоб на такие услуги невелико. Однако в 2025 году примерно половина решений финансового омбудсмена в пользу клиентов в спорах с МФО касалась случаев навязывания дополнительных услуг», — добавил он.

Представители МФО утверждают, что клиентов информируют обо всех дополнительных продуктах. Банк России подтвердил, что жалобы на навязывание услуг сокращаются благодаря постоянному контролю регулятора.

Заместитель председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" Мария Бродовская подчеркнула, что самый эффективный способ защиты для клиента — это внимательное изучение условий при подписании документов и отказ от пунктов, не относящихся к займу.

