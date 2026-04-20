В Барнауле выступит австралийская певица Перукуа, которую называют "Голосом Матери Земли"

Она представит зрителям свою новую программу

20 апреля 2026, 16:19, ИА Амител

10 июня 2026 года на сцене ДК "Мотор" в Барнауле выступит австралийская певица Перукуа с новой программой, большая премьера которой пройдет в московском Кремлевском Дворце.

«Это настоящее погружение в целительные вибрации голоса Перукуа», — говорится в анонсе.

Кто такая Перукуа?

Перукуа родилась в 1970 году в Австралии, окончила Сиднейскую консерваторию как джазовая певица и стала успешной исполнительницей. После знакомства с индейским шаманом уехала вместе с ним в США, где в качестве одной из семи его жен прожила 11 лет. Расставшись с мужем, вернулась в Австралию. В 2010 году во время путешествия на Гоа Перукуа познакомилась с россиянином Драгославом Ороевым и вышла за него замуж. Драгослав — продюсер и переводчик Перукуа.Ранее Перукуа в интервью amic.ru рассказала, почему джаз ей был ближе, чем рок, какую роль в ее музыкальном воспитании сыграли бабушка и дедушка и зачем джазовому ансамблю нужна певица секси.

гость

20:30:01 20-04-2026

После знакомства с индейским шаманом уехала вместе с ним в США, где в качестве одной из семи его жен прожила 11 лет. ....Песня - если б я был шаман, то имел семь жен.....

