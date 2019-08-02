Самая древняя и крупная деревянная погребальная конструкция в России передана в фонды Национального музея имени Анохина в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.
Усыпальницу обнаружили при археологических раскопках в 1949 году в Пятом мерзлотном кургане высоко в горах в долине Пазырык в Улаганском районе.
Внутренний сруб (2,3х5,2 метра, высота 1,4 метра), а также его содержимое, включающее татуированные мумии пазырыкского вождя и женщины, увезли в Государственный Эрмитаж.
Внешняя же постройка оставалась в кургане до последнего времени. Ее полностью извлекли только в 2019 году.
В ней хоронили родовых вождей Горного Алтая скифской эпохи. Она относится ко времени V-III веков до нашей эры.
Комментарии
Зачем гробы извлекать, зачем мумии таскать по свету, нелюди вы...
2.08.2019 14:59
Медведь-шатун
Зачем гробы извлекать, зачем мумии таскать по свету, нелюди вы...
верно, кремация явный фаворит.