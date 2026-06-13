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Россельхознадзор Алтайского края проверил первые партии дынь из Казахстана

За десять дней специалисты досмотрели 61 тонну свежих фруктов

13 июня 2026, 18:51, ИА Амител

Арбузы и дыни на улице / Фото: Алтайский Россельхознадзор
Арбузы и дыни на улице / Фото: Алтайский Россельхознадзор

С 1 по 10 июня сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю провели досмотр первых трех партий свежих дынь, импортированных из Казахстана. Общий объем поставок — 61 тонна.

Каждая партия сопровождалась фитосанитарными сертификатами. Чтобы подтвердить безопасность продукции, специалисты взяли пробы и направили на лабораторные исследования в Алтайский филиал ФГБУ "ЦОК АПК".

Результаты проверок показали: карантинных вредителей и заболеваний в дынях не обнаружено. После завершения контроля автомобили с продукцией отправились в регион для дальнейшей реализации.

Арбузы и дыни на улице / Фото: amic.ru

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Алтайский край Россия
       

Комментарии 2

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Гость

19:14:21 13-06-2026

и? застолье удалось?

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Гость

12:57:09 14-06-2026

а выяснили откуда были дроны и ракетная опасность для Омска-то?!

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