Россельхознадзор Алтайского края проверил первые партии дынь из Казахстана

За десять дней специалисты досмотрели 61 тонну свежих фруктов

13 июня 2026, 18:51, ИА Амител

Арбузы и дыни на улице / Фото: Алтайский Россельхознадзор

С 1 по 10 июня сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю провели досмотр первых трех партий свежих дынь, импортированных из Казахстана. Общий объем поставок — 61 тонна.

Каждая партия сопровождалась фитосанитарными сертификатами. Чтобы подтвердить безопасность продукции, специалисты взяли пробы и направили на лабораторные исследования в Алтайский филиал ФГБУ "ЦОК АПК".

Результаты проверок показали: карантинных вредителей и заболеваний в дынях не обнаружено. После завершения контроля автомобили с продукцией отправились в регион для дальнейшей реализации.