Россельхознадзор Алтайского края проверил первые партии дынь из Казахстана
За десять дней специалисты досмотрели 61 тонну свежих фруктов
13 июня 2026, 18:51, ИА Амител
Арбузы и дыни на улице / Фото: Алтайский Россельхознадзор
С 1 по 10 июня сотрудники Россельхознадзора по Алтайскому краю провели досмотр первых трех партий свежих дынь, импортированных из Казахстана. Общий объем поставок — 61 тонна.
Каждая партия сопровождалась фитосанитарными сертификатами. Чтобы подтвердить безопасность продукции, специалисты взяли пробы и направили на лабораторные исследования в Алтайский филиал ФГБУ "ЦОК АПК".
Результаты проверок показали: карантинных вредителей и заболеваний в дынях не обнаружено. После завершения контроля автомобили с продукцией отправились в регион для дальнейшей реализации.
19:14:21 13-06-2026
и? застолье удалось?
12:57:09 14-06-2026
а выяснили откуда были дроны и ракетная опасность для Омска-то?!