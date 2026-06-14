Геннадий Онищенко заявил, что регулирование нутрициологии поможет сохранить профессию

С 1 сентября 2026 года нутрициолог войдет в список медицинских специальностей Минздрава РФ

14 июня 2026, 07:07, ИА Амител

Запись к врачу / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС заявил о необходимости регулирования нутрициологии. По его мнению, это поможет сохранить профессию.

Такое высказывание прозвучало на фоне решения Минздрава РФ утвердить новый список медицинских должностей. С 1 сентября 2026 года в него войдут врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач — медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, а также нутрициолог.

Геннадий Онищенко подчеркнул значимость питания в жизни человека. По его словам, большая часть ресурсов для выживания и восстановления поступает в организм именно через пищу. Он отметил, что эффект от работы нутрициолога проявляется постепенно и не так очевиден, как, например, результат хирургической операции. Поэтому профессию важно поддерживать: целенаправленно готовить специалистов и грамотно направлять их деятельность.

При этом академик заверил, что нутрициологи, получившие дипломы после прохождения коротких курсов и не имеющие полноценного медицинского образования, не останутся без работы и сохранят возможности для дальнейшего профессионального развития.