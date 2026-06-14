Геннадий Онищенко заявил, что регулирование нутрициологии поможет сохранить профессию
С 1 сентября 2026 года нутрициолог войдет в список медицинских специальностей Минздрава РФ
14 июня 2026, 07:07, ИА Амител
Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС заявил о необходимости регулирования нутрициологии. По его мнению, это поможет сохранить профессию.
Такое высказывание прозвучало на фоне решения Минздрава РФ утвердить новый список медицинских должностей. С 1 сентября 2026 года в него войдут врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач — медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, а также нутрициолог.
Геннадий Онищенко подчеркнул значимость питания в жизни человека. По его словам, большая часть ресурсов для выживания и восстановления поступает в организм именно через пищу. Он отметил, что эффект от работы нутрициолога проявляется постепенно и не так очевиден, как, например, результат хирургической операции. Поэтому профессию важно поддерживать: целенаправленно готовить специалистов и грамотно направлять их деятельность.
При этом академик заверил, что нутрициологи, получившие дипломы после прохождения коротких курсов и не имеющие полноценного медицинского образования, не останутся без работы и сохранят возможности для дальнейшего профессионального развития.
09:27:02 14-06-2026
Краю детские эндокринологи нужны. Много школьников с искажениями развития, даже в скелете, а всем плевать.
11:24:48 14-06-2026
Нутрициолог — это специалист в области науки о питании (нутрициологии), который помогает улучшить самочувствие, качество жизни и внешний вид человека через коррекцию рациона и образа жизни. В отличие от врачей, нутрициолог не лечит болезни и не ставит диагнозы, а работает преимущественно со здоровыми людьми или теми, кто хочет предотвратить заболевания.
Основная задача специалиста — разработать индивидуальную систему питания, учитывая физиологические потребности, уровень активности и цели клиента (похудение, набор массы, повышение энергии). Нутрициология базируется на доказательной медицине и изучает влияние нутриентов на метаболические процессы в организме.
11:25:41 14-06-2026
Ключевое различие между нутрициологом и диетологом заключается в уровне образования и границах компетенции.
Диетолог — это врач с высшим медицинским образованием. Он имеет право лечить заболевания (например, гастрит, диабет, ожирение), назначать лечебные диеты, выписывать лекарства и интерпретировать сложные медицинские анализы. Его работа сосредоточена на терапии патологических состояний.
Нутрициолог может не иметь медицинского диплома (достаточно профильной переподготовки), поэтому он не занимается лечением
20:25:13 14-06-2026
Если половина продуктов питания сделаны из заменителей, а то и откровенный фальсификат, то ни какой нутрициолог не поможет.
21:39:55 14-06-2026
Змей (20:25:13 14-06-2026) Если половина продуктов питания сделаны из заменителей, а то... Эээхх, Змеюшка уже заменители заменителя есть.
22:14:43 14-06-2026
Змей (20:25:13 14-06-2026) Если половина продуктов питания сделаны из заменителей, а то... Поэтому и предлагаются заменители врачей.
09:22:07 15-06-2026
"не имеющие полноценного медицинского образования, не останутся без работы"
В этом весь смысл оптимизации здравоохранения.