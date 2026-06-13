Режиссер из Нижнего Новгорода упала с велосипеда и перестала ходить

После тяжелой травмы спинного мозга автор онлайн‑киношколы и документального фильма "Дай мне руку" надеется на операцию в Китае

13 июня 2026, 18:23, ИА Амител

Валентина давала интервью на Первом канале / Фото: предоставлено "КП-Новосибирск"

Режиссер‑документалист Валентина Булаева из Нижнего Новгорода вела активную творческую жизнь: снимала фильмы, работала над проектами в разных городах и основала онлайн‑киношколу для подготовки абитуриентов в киновузы. Подробности рассказала "КП-Новосибирск".

С 2016 года она профессионально занималась режиссурой кино и телевидения, а до этого получила образование переводчика, хотя по этой специальности не работала.

Жизнь Валентины резко изменилась летом 2024 года в день рождения ее брата — в родном поселке Мухтолово обычная велосипедная прогулка закончилась тяжелой травмой. Из‑за недавно проведенного дренажа дорога была сужена и частично раскопана. Не заметив канаву, Валентина перелетела через нее и сильно ударилась шеей о кучу дерна с щебнем. Сразу после падения она потеряла чувствительность ног, а затем и всего тела ниже груди. Очевидцы вызвали скорую помощь, и девушку доставили в больницу.

«Врачи диагностировали сильный ушиб спинного мозга с отеком на уровне трех позвонков — именно он мешал проведению нервных сигналов. Медики заверили, что после спада отека Валентина сможет ходить, бегать и прыгать. Однако в процессе лечения возникли серьезные осложнения: в реанимации у нее развился пролежень 4‑й степени (некроз тканей почти до костей) из‑за того, что пациентку вовремя не переворачивали. Высокая температура долго не сбивалась, и дважды состояние Валентины было критическим. Полностью залечить пролежни удалось только после пластической операции спустя год после травмы», говорится в публикации.

В реабилитационном центре главврач сообщил, что в России возможно лишь частичное восстановление. В то же время в Китае проводят операции, дающие шанс вновь научиться ходить. Найти специалистов помог врач китайской медицины, проводивший Валентине иглорефлексотерапию. Через его связи семья вышла на нейрохирургов в Китае.

21 мая прошла консультация с нейрохирургом. Операцию возможно провести в Шанхае или Пекине. Врач подтвердил, что Валентина подходит для вмешательства: у нее вторая степень тяжести травмы, головной мозг не поврежден, сигналы проходят, есть небольшие движения в ногах — она может вставать и стоять с поддержкой. После операции потребуется два-три месяца реабилитации под наблюдением врачей. Общая стоимость лечения превышает 10 миллионов рублей.

Сейчас Валентина продолжает реабилитацию в Москве вместе с мамой, которая помогает ей в повседневной жизни. Она отмечает прогресс: может держать баланс в положении сидя, стоять с поддержкой, поднимать таз лежа, слабо двигать пальцами и удерживать не слишком тяжелые предметы, иногда — обеими руками.

С Новосибирской областью Валентину связывает работа над документальным фильмом "Дай мне руку" о детях с особыми потребностями — съемки проходили в Бердске, который девушка считает почти родным. Она также давала интервью о картине на Первом канале.