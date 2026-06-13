Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 млн человек
Документ опубликован 12 июня и вступил в силу сразу после подписания
13 июня 2026, 17:55, ИА Амител
12 июня на официальном интернет‑портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ. Согласно документу, общая штатная численность ВС РФ составит 2 399 130 человек, из них — 1 510 000 военнослужащих, пишет ТАСС.
Кроме того, глава государства поручил правительству выделить Министерству обороны необходимые бюджетные средства. Указ вступает в силу со дня его подписания.
В тот же день президент сделал ряд заявлений относительно текущей ситуации в Вооруженных силах. В частности, Путин сообщил, что численность группировки ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции превышает 700 тысяч человек.
Также президент затронул вопрос трудоустройства ветеранов СВО. Он подчеркнул, что ограничиваться предложением вакансий только в военкоматах недостаточно: в системе Минобороны РФ существует множество других перспективных направлений. В качестве иллюстрации Путин упомянул свои беседы с военнослужащими, отметив, что многие из них стремятся найти более интересные варианты профессиональной реализации.
18:19:31 13-06-2026
Для чего?
20:56:14 13-06-2026
Гость (18:19:31 13-06-2026) Для чего?... Тоже удивляюсь )
08:59:50 14-06-2026
Гость (20:56:14 13-06-2026) Тоже удивляюсь )... "Тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"
09:56:41 14-06-2026
Гость (08:59:50 14-06-2026) "Тот, кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"... Если кормить одну армию, то население может и 1917 организовать
21:45:48 13-06-2026
А где и каким образом такую численность набирать будут?
21:47:39 14-06-2026
Гость (21:45:48 13-06-2026) А где и каким образом такую численность набирать будут?... Служить можно по 5 лет и возраст с 18 до 48 например, так пойдет?
21:48:33 13-06-2026
Только пенсионный возраст не поднимай.
12:59:27 14-06-2026
поддерживаем. чтоб чужую не кормить,
09:09:21 15-06-2026
Гость (12:59:27 14-06-2026) поддерживаем. чтоб чужую не кормить, ...
Начинаешь задумываться, а плохо ли это...