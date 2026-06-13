Путин увеличил штатную численность ВС России до 2,4 млн человек

Документ опубликован 12 июня и вступил в силу сразу после подписания

13 июня 2026, 17:55, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

12 июня на официальном интернет‑портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ. Согласно документу, общая штатная численность ВС РФ составит 2 399 130 человек, из них — 1 510 000 военнослужащих, пишет ТАСС.

Кроме того, глава государства поручил правительству выделить Министерству обороны необходимые бюджетные средства. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В тот же день президент сделал ряд заявлений относительно текущей ситуации в Вооруженных силах. В частности, Путин сообщил, что численность группировки ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции превышает 700 тысяч человек.

Также президент затронул вопрос трудоустройства ветеранов СВО. Он подчеркнул, что ограничиваться предложением вакансий только в военкоматах недостаточно: в системе Минобороны РФ существует множество других перспективных направлений. В качестве иллюстрации Путин упомянул свои беседы с военнослужащими, отметив, что многие из них стремятся найти более интересные варианты профессиональной реализации.