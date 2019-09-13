Уикенд для всех от официального дилера Toyota-Lexus состоится в Барнауле

22 сентября 2019 года АЕМ Холдинг – официальный дилер Toyota и Lexus в Алтайском крае – проводит семейный уикенд и большой тест-драйв на площадке стрелкового спортивно-развлекательного комплекса "Олимпийский".

Развлечение в это воскресенье каждый найдет себе по душе: выступление кавер-группы, увлекательные зоны и интерактивы, угощения и ароматный глинтвейн, вкуснейший чай, лаундж-зона, конкурсы и подарки от партнеров мероприятия, выездной тир от стрелкового клуба "Трофей”, увлекательные мастер-классы. Для детей подготовлены бесплатная игровая площадка с электромобилями, аквагримом и сладкой ватой.

Со всеми автомобилями дилера можно будет познакомиться вживую и даже пройти тест-драйв на внедорожной трассе. Для удобства здесь же гости смогут узнать о преимуществах покупки автомобиля и выгодных предложениях от АО "Тойота Банк", а также рассчитать кредит на покупку и подать заявку.

Всем владельцам Land Cruiser любого поколения приготовлены особые сюрпризы – нужно будет лишь подтвердить свое право владения таким автомобилем на стойке регистрации.

При хорошей погоде для всех желающих будут организованы бесплатные полеты на воздушном шаре.

А кульминацией праздника станет розыгрыш крутых подарков среди всех участников тест-драйва от организатора АЕМ Холдинг – официального дилера Toyota-Lexus – и от партнеров мероприятия.

Когда: 22 сентября 2019 года с 13:00 до 17:00.

Где: ССРК "Олимпийский", г. Барнаул, ул. Власихинская, 69ф.

Для того чтобы отлично провести уютное сентябрьское воскресенье с АЕМ Холдинг, достаточно только взять с собой отличное настроение. Вход на праздник свободный!

Требуется предварительная запись по телефонам: 8 (3852) 23-23-23, 8 (3852) 23-22-22.

Партнеры мероприятия: торговая сеть "Подкова", стрелковый клуб "Трофей", магазин-салон цветов "Бизнес Букет", ГК "Фуд-сторис", напиток Good Stripes, спутниковые охранные системы "Аркан".