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"Начались выходные". Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле

, ИА "Амител"
Инцидент произошел на пересечении улиц Георгия Исакова и Северо-Западной
Фото: vk.com/incident22

Фото: vk.com/incident22

Машина вылетела на трамвайные пути в Барнауле в ночь на 1 августа, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".

"Начались выходные. На пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова автомобиль заехал на трамвайные пути", — говорится в сообщении.

По кадрам видно, что на месте присутствуют сотрудники полиции. Что о пострадавших и других деталях ДТП не сообщается.

Как ранее сообщил amic.ru, 30 июля в восьми километрах от села Косиха по дороге в Барнаул сгорел пассажирский автобус. Пострадавших в происшествии нет, а вот пассажирская "Газель Next Citiline" выгорела полностью и восстановлению не подлежит.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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