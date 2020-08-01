"Начались выходные". Легковой автомобиль вылетел на трамвайные рельсы в Барнауле

Машина вылетела на трамвайные пути в Барнауле в ночь на 1 августа, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте".
"Начались выходные. На пересечении улиц Северо-Западной и Георгия Исакова автомобиль заехал на трамвайные пути", — говорится в сообщении.
По кадрам видно, что на месте присутствуют сотрудники полиции. Что о пострадавших и других деталях ДТП не сообщается.
Как ранее сообщил amic.ru, 30 июля в восьми километрах от села Косиха по дороге в Барнаул сгорел пассажирский автобус. Пострадавших в происшествии нет, а вот пассажирская "Газель Next Citiline" выгорела полностью и восстановлению не подлежит.
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