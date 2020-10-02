Такой день. Самый дорогие санатории в России и жительница Новоалтайска в борьбе за 1 млн

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 2 октября. Без коронавируса.

В социальных сетях набрала обороты история о женщине с ребенком, которая выбросила кошку с котятами на дороге. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Татьяна Инговатова из Новоалтайска стала участницей шоу "Миллион на мечту" на телеканале ТВ-3. Главная мечта женщины – родить третьего ребенка. Они с мужем уже воспитывают двоих сыновей, но мечтают о дочери. Миллион женщине нужен для того, чтобы пройти качественное лечение.

Путевки в санатории Алтайского края оказались самыми дорогими в России. Согласно аналитике, стоимость путевок в санаторные учреждения региона установилась на уровне 4500 рублей за сутки. Второе место заняли сразу два субъекта страны – Сахалинская область и Карелия. Там цена за сутки составляет 3500 рублей.

3 октября в Барнауле будут действовать 13 точек раздельного сбора отходов. Стационарный пункт будет работать с 12:00 до 15:00 в Парке спорта Алексея Смертина. Мобильные пункты проедут по двум маршрутам.

Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим на шоссе Ленточный бор в Барнауле, который был снижен из-за дорожного ремонта.