В Алтайском крае скончались уже более 500 пациентов с COVID-19. Барнаульцев штрафуют за отсутствие масок в общественном транспорте, а Минздрав заявляет, что заболевшие есть почти во всех больницах. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 61 – в Барнауле. Теперь в регионе более 14 тысяч инфицированных.
Коронавирусом уже переболели 12 330 жителей Алтайского края. Лечение проходят 1190 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 251 пациента, из них уже 89 подключены к ИВЛ.
За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 502 человека, за прошедшие сутки – 9 пациентов. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 283 человек.
Заболевшие COVID-19 есть во многих медучреждениях Алтайского края, рассказали в региональном Минздраве.
Сейчас персонал всех медучреждений проходит еженедельное тестирование на коронавирус (раньше это делали только сотрудники ковидных госпиталей). И поэтому число выявленных случаев растет.
Заболевшие есть среди персонала и пациентов в краевой больнице скорой медицинской помощи. Точное число пока неизвестно. Речи о закрытии медучреждения на карантин не идет.
В Барнауле полицейские и сотрудники Роспотребнадзора в очередной раз проверили, как жители города соблюдают масочный режим в общественном транспорте.
Рейды проводят три раза в неделю. Контролируют, чтобы маски были как у водителей, так и у пассажиров. В случае их отсутствия нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.
На этот раз протокол составили на одну пассажирку. У нее не оказалось маски ни на лице, ни в сумке.
В Роспотребнадзоре говорят, что без масок на лице ездит около половины пассажиров – надевают их только при проверках. Некоторым барнаульцам вскоре придется заплатить немалые штрафы за несоблюдение режима.
Часть сотрудников Министерства спорта Алтайского края перешли на удаленный режим работы. По данным пресс-службы правительства, ранее в ведомстве выявили одного сотрудника с коронавирусом.
Также стало известно, что 2 октября ограничили доступ в здание администрации Каменского района Алтайского края. Ранее у нескольких сотрудников администрации выявили коронавирус.
В субботу, 3 октября, во всех районах Барнаула пройдут продовольственные ярмарки. Они будут работать с 10:00 до 14:00. На этих площадках можно будет купить продукты по цене значительно ниже рыночной, уверяют в городском комитете по развитию предпринимательства.
Однако если придете на такую уличную ярмарку без маски – вас не обслужат. Ярмарочная торговля будет проводиться с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, сказали в пресс-службе администрации.
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- где необходимо носить маски и что в этом изменилось.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
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- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет,
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О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
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