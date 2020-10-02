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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 187

, ИА "Амител"
Коротко о главном за 2 октября
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае скончались уже более 500 пациентов с COVID-19. Барнаульцев штрафуют за отсутствие масок в общественном транспорте, а Минздрав заявляет, что заболевшие есть почти во всех больницах. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 2 октября?

101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 61 – в Барнауле. Теперь в регионе более 14 тысяч инфицированных.

Коронавирусом уже переболели 12 330 жителей Алтайского края. Лечение проходят 1190 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 251 пациента, из них уже 89 подключены к ИВЛ. 

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 502 человека, за прошедшие сутки – 9 пациентов. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 283 человек.

2
Заболевшие есть почти во всех больницах

Заболевшие COVID-19 есть во многих медучреждениях Алтайского края, рассказали в региональном Минздраве.

Сейчас персонал всех медучреждений проходит еженедельное тестирование на коронавирус (раньше это делали только сотрудники ковидных госпиталей). И поэтому число выявленных случаев растет.

Заболевшие есть среди персонала и пациентов в краевой больнице скорой медицинской помощи. Точное число пока неизвестно. Речи о закрытии медучреждения на карантин не идет.

3
Забыл маску – штраф. И немаленький

В Барнауле полицейские и сотрудники Роспотребнадзора в очередной раз проверили, как жители города соблюдают масочный режим в общественном транспорте.

Рейды проводят три раза в неделю. Контролируют, чтобы маски были как у водителей, так и у пассажиров. В случае их отсутствия нарушителям грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. 

На этот раз протокол составили на одну пассажирку. У нее не оказалось маски ни на лице, ни в сумке.

В Роспотребнадзоре говорят, что без масок на лице ездит около половины пассажиров – надевают их только при проверках. Некоторым барнаульцам вскоре придется заплатить немалые штрафы за несоблюдение режима.

4
Министерство и районная администрация на "удаленке"

Часть сотрудников Министерства спорта Алтайского края перешли на удаленный режим работы. По данным пресс-службы правительства, ранее в ведомстве выявили одного сотрудника с коронавирусом.

Также стало известно, что 2 октября ограничили доступ в здание администрации Каменского района Алтайского края. Ранее у нескольких сотрудников администрации выявили коронавирус. 

 

5
Без маски на уличную ярмарку не пустят

В субботу, 3 октября, во всех районах Барнаула пройдут продовольственные ярмарки. Они будут работать с 10:00 до 14:00. На этих площадках можно будет купить продукты по цене значительно ниже рыночной, уверяют в городском комитете по развитию предпринимательства. 

Однако если придете на такую уличную ярмарку без маски – вас не обслужат. Ярмарочная торговля будет проводиться с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, сказали в пресс-службе администрации.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях:

О деньгах:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 2 октября:

  • Виноваты ковид и Карабах. Барнаульцы вновь скупают дорожающие шубы и холодильники.
  • Отдых в санаториях Алтайского края оказался самым дорогим в России.
  • 40-минутная перемена. Почему школьников на Алтае возят кормить в соседнее село.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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