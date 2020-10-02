Сколько заболевших в Алтайском крае 2 октября?

101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Из них 61 – в Барнауле. Теперь в регионе более 14 тысяч инфицированных.

Коронавирусом уже переболели 12 330 жителей Алтайского края. Лечение проходят 1190 человек. Тяжелое течение болезни наблюдается у 251 пациента, из них уже 89 подключены к ИВЛ.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончалось 502 человека, за прошедшие сутки – 9 пациентов. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 283 человек.