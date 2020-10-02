Бывший вице-мэр Барнаула предстанет перед судом

Прокурор Алтайского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в 2019 году знакомый Демина (по всей видимости, речь идет об Александре Канакове, – прим. ред.) оплатил ему туристическую поездку в Испанию и сопутствующие расходы за помощь в назначении на должность руководителя АО СЗ "Барнаулкапстрой", 100% акций которого принадлежат мэрии.

Уже после назначения на должность Демин и вновь назначенный руководитель потребовали у директора фирмы, возводящей многоэтажку по заказу "Барнаулкапстроя", 15 млн рублей за своевременную приемку и оплату построенного дома.

После получения Деминым части взятки в размере 3,6 млн рублей его задержали сотрудники алтайской ФСБ. Расследование завершилось, дело передали в суд.