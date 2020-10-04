Барнаулец обокрал магазин парфюмерии на 46 тысяч рублей

Представитель одного из элитных парфюмерных магазинов Барнаула обратилась в полицию и рассказала о краже. По ее словам, неизвестный вынес из торгового зала семь флаконов парфюма на 46 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Барнаула 1980 года рождения. Мужчина зашел в магазин со спортивной сумкой, незаметно сложил в нее флаконы и покинул магазин.

Задержанный дал признательные показания и рассказал, что продал парфюм неизвестным. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".