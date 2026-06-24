С начала сезона клещи покусали более тысячи детей в Горном Алтае

Для снижения численности опасных членистоногих в регионе продолжаются профилактические мероприятия

24 июня 2026, 11:14, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Республике Алтай с начала сезона зарегистрировано около трех тысяч случаев присасывания клещей. Среди пострадавших — более тысячи детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

По данным специалистов, наиболее высокая активность клещей за последнюю неделю отмечалась в Чемальском, Усть-Коксинском и Турочакском районах.

Одновременно в республике продолжают регистрировать заболевания, передающиеся через укусы клещей. На сегодняшний день выявлено 11 случаев клещевого вирусного энцефалита, 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза и 14 случаев клещевого сыпного тифа.

Для снижения численности опасных членистоногих в регионе продолжаются профилактические мероприятия. Акарицидными обработками уже охвачено более 944 гектаров территории.

Специалисты напоминают жителям и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе. Для защиты от клещей рекомендуется использовать репелленты, выбирать закрытую одежду и проводить тщательный осмотр тела после посещения лесов, парков и других природных территорий.

При обнаружении присосавшегося клеща медики советуют как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.