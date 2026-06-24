С начала сезона клещи покусали более тысячи детей в Горном Алтае
Для снижения численности опасных членистоногих в регионе продолжаются профилактические мероприятия
24 июня 2026, 11:14, ИА Амител
В Республике Алтай с начала сезона зарегистрировано около трех тысяч случаев присасывания клещей. Среди пострадавших — более тысячи детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным специалистов, наиболее высокая активность клещей за последнюю неделю отмечалась в Чемальском, Усть-Коксинском и Турочакском районах.
Одновременно в республике продолжают регистрировать заболевания, передающиеся через укусы клещей. На сегодняшний день выявлено 11 случаев клещевого вирусного энцефалита, 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза и 14 случаев клещевого сыпного тифа.
Для снижения численности опасных членистоногих в регионе продолжаются профилактические мероприятия. Акарицидными обработками уже охвачено более 944 гектаров территории.
Специалисты напоминают жителям и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности во время отдыха на природе. Для защиты от клещей рекомендуется использовать репелленты, выбирать закрытую одежду и проводить тщательный осмотр тела после посещения лесов, парков и других природных территорий.
При обнаружении присосавшегося клеща медики советуют как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.
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