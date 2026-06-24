Россияне с диабетом смогут проходить мониторинг состояния по ОМС

Также в системе ОМС расширили перечень образовательных программ для пациентов

24 июня 2026, 11:02, ИА Амител

Диабет / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В систему обязательного медицинского страхования впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

По его словам, новая возможность позволит людям с хроническими заболеваниями находиться под постоянным медицинским наблюдением без необходимости частого посещения поликлиник.

«Впервые в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом», — отметил Баланин.

Кроме того, аналогичный формат наблюдения стал доступен и для пациентов с артериальной гипертензией.

Как пояснил глава ФФОМС, дистанционный мониторинг позволит регулярно контролировать важнейшие показатели здоровья, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений.

Также в системе ОМС расширили перечень образовательных программ для пациентов. Речь идет о школах для людей с хроническими заболеваниями, будущих родителей, а также программах по вопросам грудного вскармливания.

По мнению специалистов, такие программы помогают пациентам лучше понимать особенности своего состояния, соблюдать рекомендации врачей и более эффективно контролировать здоровье.