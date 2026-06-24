Россияне с диабетом смогут проходить мониторинг состояния по ОМС
Также в системе ОМС расширили перечень образовательных программ для пациентов
24 июня 2026, 11:02, ИА Амител
В систему обязательного медицинского страхования впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с сахарным диабетом. Об этом в интервью РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
По его словам, новая возможность позволит людям с хроническими заболеваниями находиться под постоянным медицинским наблюдением без необходимости частого посещения поликлиник.
«Впервые в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом», — отметил Баланин.
Кроме того, аналогичный формат наблюдения стал доступен и для пациентов с артериальной гипертензией.
Как пояснил глава ФФОМС, дистанционный мониторинг позволит регулярно контролировать важнейшие показатели здоровья, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений.
Также в системе ОМС расширили перечень образовательных программ для пациентов. Речь идет о школах для людей с хроническими заболеваниями, будущих родителей, а также программах по вопросам грудного вскармливания.
По мнению специалистов, такие программы помогают пациентам лучше понимать особенности своего состояния, соблюдать рекомендации врачей и более эффективно контролировать здоровье.
11:30:02 24-06-2026
В чем дистанционность не понятно?
Тестеры сахара в крови дадут и тонометры?
14:21:03 24-06-2026
Ага, мне тоже непонятно. Ближайший родственник диабетик 1 типа. Тест полоски дают, не столько сколько надо бы, но дают. А вот с инсулинов полная бурда. Каждый раз новый производитель или новое название. Сахар у человека скачет как попало. Российские шприц-ручки дерьмовые, то ли вошло лекарство то ли нет не видно, шкала закрыта. Контролировать ему тяжело, надо чаще пальцы колоть, но тогда тест полосок не хватает. Язву на ноге "лечил" полгода у хирургов, пока не попал наконец-то к вечно отсутствующему эндокринологу и она отправила в диагностический центр. Ногу спасли. Получается какая-то вечная борьба за жизнь и только потому, что бардак везде, а в медицине это разве допустимо?