Женщина погибла, еще пять человек оказались в больнице после жуткого ДТП на Алтае
Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности
24 июня 2026, 10:45, ИА Амител
Поздним вечером 21 июня в Михайловском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель и пострадали пять человек. Среди раненых оказались двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
По предварительным данным, авария произошла в 23:36. За рулем автомобиля Nissan Bluebird находилась 34-летняя женщина, которая двигалась со стороны села Ащегуль в направлении села Полуямки.
В какой-то момент водитель потеряла контроль над управлением. Автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В результате аварии различные травмы получили пять пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 12 и 14 лет.
Установлено, что водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, количество людей в салоне автомобиля превышало число предусмотренных конструкцией посадочных мест.
Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
11:01:14 24-06-2026
Смерть - это справедливое наказание за нарушение ПДД.
Неизбежное - неизбежно.
11:27:55 24-06-2026
Гость (11:01:14 24-06-2026) Смерть - это справедливое наказание за нарушение ПДД.Неи... а если погибает человек не по чей вине ДТП?
13:24:18 24-06-2026
Гость (11:27:55 24-06-2026) а если погибает человек не по чей вине ДТП?... "Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности" - Всевышний их пять лет собирал в одной машине. Все виновны.
11:25:37 24-06-2026
Не было ли пробития колеса?
Знаю две истории среди знакомых, когда обходилось чудом без пострадавших.
Один пробил 2 колеса днем внезапной ямой на хорошей дороге, другой ночью пробил три (!!!) колеса и повредил стойки на дороге Камень-на-Оби - Славгород.
Трассу оба удержали, только на ремонт авто попали.
13:25:17 24-06-2026
Гость (11:25:37 24-06-2026) Не было ли пробития колеса?Знаю две истории среди знаком... Как пробитие колеса влияет на тот факт, что все были непристёгнуты и их было больше чем надо?
13:58:25 24-06-2026
Гость (13:25:17 24-06-2026) Как пробитие колеса влияет на тот факт, что все были неприст... пять пассажиров + водитель, а это нифига не семиместный авто, это обычный пятиместный седан. Дети ехали непристегнутые, видимо, на коленях у взрослых, это еще чудо, что одна смерть случилась....