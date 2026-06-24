Женщина погибла, еще пять человек оказались в больнице после жуткого ДТП на Алтае

Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности

24 июня 2026, 10:45, ИА Амител

Место происшествия / Фото: администрация Михайловского района

Поздним вечером 21 июня в Михайловском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель и пострадали пять человек. Среди раненых оказались двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

По предварительным данным, авария произошла в 23:36. За рулем автомобиля Nissan Bluebird находилась 34-летняя женщина, которая двигалась со стороны села Ащегуль в направлении села Полуямки.

В какой-то момент водитель потеряла контроль над управлением. Автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В результате аварии различные травмы получили пять пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 12 и 14 лет.

Установлено, что водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, количество людей в салоне автомобиля превышало число предусмотренных конструкцией посадочных мест.

Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники правоохранительных органов.