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На Алтае сельчанин случайно убил чужих коров косой-литовкой, пытаясь прогнать их с участка

В Горном Алтае местного жителя осудили за жесткое обращение с животными

24 июня 2026, 11:46, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай местного жителя осудили за жестокое обращение с животными. Мужчина, пытаясь прогнать чужих коров со своего участка, нанес им смертельные ранения. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Алтай.

Установлено, что в начале октября прошлого года 30-летний житель села Усть-Кокса обнаружил на территории своей усадьбы чужих коров.

Пытаясь выгнать животных, мужчина взял литовку, предназначенную для кошения травы, и нанес острой частью орудия удары по двум из них.

В результате животные получили тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Владельцу скота впоследствии пришлось забить раненых коров.

По факту произошедшего в отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

сельское хозяйство Жестокость к животным Республика Алтай животные
       

Комментарии 13

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Гость

11:55:56 24-06-2026

Не не не. Мужик коров не убивал, их убил владелец. Не надо на мужика зоомокруху вешать. Не его рук дело. Владелец мог бы вылечить пораненных животных. Но не стал. Поди и сьел потом.

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Гость

16:30:14 24-06-2026

Гость (11:55:56 24-06-2026) Не не не. Мужик коров не убивал, их убил владелец. Не надо н...
Тогда это порча имущества. Пусть взыскивают с мужика по потенциальной стоимости молока и телят

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Гость

12:38:12 24-06-2026

Коров? Косой? Случайно?! Ну-ну, ищи дураков.

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Анемподист

12:46:24 24-06-2026

Случайно?Нечаянно?Сразу двух коров?Да это полный бред.Выгородили изверга и всё.А надо бы впаять лет пять реальных,да содрать с него за этих коров кругленькую сумму,чтоб другим неповадно было.В статье не сказано получил ли компенсацию за коров владелец?Или только утёрся и всё?

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Гуманитарий

13:05:31 24-06-2026

Анемподист (12:46:24 24-06-2026) Случайно?Нечаянно?Сразу двух коров?Да это полный бред.Выгоро...
Компенсация в виде мяса.

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Гость

13:18:13 24-06-2026

Анемподист (12:46:24 24-06-2026) Случайно?Нечаянно?Сразу двух коров?Да это полный бред.Выгоро... Человек вошел в раж и все человеческое отключается.

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Гость

14:03:21 24-06-2026

Анемподист (12:46:24 24-06-2026) Случайно?Нечаянно?Сразу двух коров?Да это полный бред.Выгоро... Читай: "Мужчина, пытаясь прогнать ЧУЖИХ коров со СВОЕГО участка".
Нечего у мужика растения топтать, правильно сделал.
Владелец коров пусть еще за ущерб платит.
Это называется "потрава урожая".

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Анемподист

15:30:28 24-06-2026

Гость (14:03:21 24-06-2026) Читай: "Мужчина, пытаясь прогнать ЧУЖИХ коров со СВОЕГО учас... Людьми надо быть прежде всего ,а не скотами.Чужие ,со своего участка,глядико какой собственник выискался.Все эти вопросы решаются по человечески а не по скотски.

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Гость

17:21:23 24-06-2026

Гость (14:03:21 24-06-2026) Читай: "Мужчина, пытаясь прогнать ЧУЖИХ коров со СВОЕГО учас... Участок? Он должен быть огорожен забором или электрозабором.

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Мусик

13:43:08 24-06-2026

я уж и забыл как литовкой косить 8-(((

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Гость

15:25:03 24-06-2026

Вообще-то в селе это норма. Если твои коровы забрели в сад или на огород к соседу, могут получить вилы в бок, это недосмотр хозяина скота. Конечно, при добрососедских отношениях разовый случай можно простить и просто прогнать животных, но хозяин будет извиняться и постарается не допустить повторения.

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Гость

22:12:59 24-06-2026

случайно? ну-ну.

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Кость

21:01:08 24-06-2026

в старину огороды загораживали те кто держит скотину---загораживали огороды тем кто скотину не держит-и это правильно...

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