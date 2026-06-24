На Алтае сельчанин случайно убил чужих коров косой-литовкой, пытаясь прогнать их с участка

В Горном Алтае местного жителя осудили за жесткое обращение с животными

24 июня 2026, 11:46, ИА Амител

Корова. Сельское хозяйство / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай местного жителя осудили за жестокое обращение с животными. Мужчина, пытаясь прогнать чужих коров со своего участка, нанес им смертельные ранения. Об этом сообщили в пресс-службе судов Республики Алтай.

Установлено, что в начале октября прошлого года 30-летний житель села Усть-Кокса обнаружил на территории своей усадьбы чужих коров.

Пытаясь выгнать животных, мужчина взял литовку, предназначенную для кошения травы, и нанес острой частью орудия удары по двум из них.

В результате животные получили тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Владельцу скота впоследствии пришлось забить раненых коров.

По факту произошедшего в отношении сельчанина было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.