В Барнауле через соцсети ищут пьяного автобусного дебошира

Жительница Барнаула в соцсетях рассказала о пьяном автобусном дебошире. Инцидент, о котором написала горожанка, произошел в маршрутке № 73.

По словам женщины, ее 18-летняя дочь слушала музыку в наушниках и вдруг услышала нецензурную брань. Девушка подняла голову и увидела, что в ее сторону идет пьяный мужчина. Он ударил и попытался пнуть девушку. От второго удара пассажирку спасло только то, что водитель резко остановился.

"Мной было написано заявление в полицию. Пожалуйста, всех тех, кто располагает какой-либо информацией по его индификации или кто узнал его, сообщите админу или по телефону 02", – написала женщина в сообществе "Инцидент Барнаул".

Ранее житель Славгорода устроил дебош, а потом кинулся на прибывших сотрудников Росгвардии.