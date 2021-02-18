В Барнауле через соцсети ищут пьяного автобусного дебошира

Жительница Барнаула в соцсетях рассказала о пьяном автобусном дебошире. Инцидент, о котором написала горожанка, произошел в маршрутке № 73.
По словам женщины, ее 18-летняя дочь слушала музыку в наушниках и вдруг услышала нецензурную брань. Девушка подняла голову и увидела, что в ее сторону идет пьяный мужчина. Он ударил и попытался пнуть девушку. От второго удара пассажирку спасло только то, что водитель резко остановился.
"Мной было написано заявление в полицию. Пожалуйста, всех тех, кто располагает какой-либо информацией по его индификации или кто узнал его, сообщите админу или по телефону 02", – написала женщина в сообществе "Инцидент Барнаул".
Ранее житель Славгорода устроил дебош, а потом кинулся на прибывших сотрудников Росгвардии.
Комментарии
пытался ударить девушку
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И сколько лет ему светит за попытку ударить девушку?
18.02.2021 08:52
- гость -
Причём за попытку, возможно, существовавшую только в её воображении.
Надев наушники и отвернувшись к окну, оне не видят пожилых пассажиров, которым стоило бы уступить место, а вот намерения пьяных дебоширов распознают на раз.
Если бы кто-то выкинул алкаш а из автобуса был бы и виноват.
а в инсте "ударил девушку по голове и попытался пнуть, но водитель затормозил" и там об этом пишет мама девочки.... уважаемы журналисты, проверяйте достоверность того, что публикуете....
грязный кулак
долой дебоширов!
Какая то предистория то все равно была наверно
Индификации?))) Куда этот мир катится (
По кулаку что ли ищут?
18.02.2021 09:00
Ты такой злой на жизнь из-за того, что у тебя жизнь не складывается или просто есть явные отклонения в психическом развитии?