Четверых бийчан осудили за похищение знакомого за долги в Барнауле

Четырех жителей Бийска признали виновными в самоуправстве и похищении мужчины. Рецидивист вместе с товарищами попытался "выбить" долг в 240 тысяч рублей со своего знакомого.

Как пишет пресс-служба регионального СУ СКР, с января 2017 года неоднократно судимый бийчанин несколько раз занимал деньги своему знакомому и за год долг достиг 240 тысяч рублей. Заемщик уклонялся от возврата денег и рецидивист решил самостоятельно добиться средств, забрав у него деньги и автомобиль.

Для этого бийчанин привлек своих друзей, которых попросил встретиться с должником и представиться покупателями транспортного средства. Обманув его, они встретились с ним в Барнауле, где в принадлежащей ему машине связали руки скотчем, после чего, угрожая ножом, потребовали возврата денег.

В случае неисполнения бийчане пригрозили увезти его в Бийск и удерживать его в безлюдном месте. Мужчина воспринял угрозу реально и предложил частично погасить долг автомобилем. Когда злоумышленники продолжили движение на принадлежавшем ему транспорте, чтобы оформить фиктивные документ, их задержали полицейские.

Также в ходе следствия правоохранителям удалось доказать причастность задержанных к ряду грабежей торговых павильонов в Бийске в мае 2017 и октябре 2018 года, в результате которых были похищены денежные средства на общую сумму боле 940 тысяч рублей.

В результате суд признал их виновными по ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"), ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"), ст. 161 УК РФ ("Грабеж") и ст. 162 УК РФ ("Разбой") и значил им от 6 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и особого режима.