Пьяный барнаулец украл горные лыжи у туристки из Новосибирска

В Горном Алтае 26-летняя жительница Новосибирска обратилась в полицию Майминского района с заявлением о краже горных лыж и палок. Девушка приехала на Алтай отдохнуть и, покатавшись на лыжах, зашла в кафе, а инвентарь оставила снаружи. Когда она вернулась, снаряжения на месте уже не было. Ущерб туристка оценила в 16 тысяч рублей, сообщили в республиканском ГУ МВД.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Барнаула. К тому времени мужчина уже уехал домой, его задержали по месту жительства. В содеянном барнаулец признался.

"Полицейским он рассказал, что приехал с компанией друзей на территорию горнолыжного комплекса. Находясь на вершине горы, он увидел оставленные около кафе лыжи и палки, которые решил похитить. Своим друзьям мужчина сообщил, что купил снаряжение, с которым потом и уехал домой", – рассказали в полиции.

Барнаулец также попытался оправдаться тем, что в момент кражи был пьян, и сам не понял, зачем украл инвентарь, так как горными лыжами никогда не увлекался. Похищенное изъято, полицейские возбудили уголовное дело.