Барнаульцев просят сообщать о зеленой воде из кранов

Жителей Барнаула просят сообщать, если из их кранов пойдет зеленая вода. Сибирская генерирующая компания (СГК) добавит в теплоноситель безвредный зеленый краситель, который позволит выявить утечки в тепловых сетях.

Для поиска утечек в воду добавят два безопасных для человека химических вещества – "Уранин-А" и "Раффлезия". Первый придает воде зеленое свечение, второй обладает резким медицинским запахом. Окрашивание воды позволяет обнаружить утечку сетевой воды на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, в тепловых камерах и центральных тепловых пунктах, сообщают в СГК.

Отмечается, что 10 марта "Уранин-А" добавят в сети по контурам ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. До 31 марта специалисты компании будут проводить обходы теплосетей и фиксировать утечки. В случае если горожане обнаружат, что из их кранов идет зеленая вода, необходимо сообщить об этом в СГК по телефону 77-52-39.