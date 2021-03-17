Такой день. Поимка беглого экс-спецназовца и подъём заболеваемости ОРВИ

Сотрудники оперативного розыска УФСИН в Новосибирске задержали 50-летнего алтайского экс-спецназовца ГРУ и главу бандитской группировки Валерия Вобликова. В скором времени заключённого этапируют для отбывания наказания в исправительное учреждение.

Спасатели закрыли проезд по ледовой переправе через реку Обь в районе сёл Быстрый Исток и Акутиха. В регионе продолжают функционировать шесть санкционированных переправ по льду.

Сотрудники ГИБДД нашли водителя барнаульской маршрутки № 73, из которой выпала 47-летняя жительница города. В отношении нарушителя составили административный материал за оставление места ДТП. Суд назначил санкцию в виде лишения права управления транспортными средствами на 12 месяцев.

Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи усмотрели в происшествии признаки преступления по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

За неделю в Алтайском крае ОРВИ заразились 18,7 тысячи человек. Это на 6,3% больше, чем на предыдущей неделе и на 15,5% – аналогичного периода прошлого года. У больных отмечают вирусы негриппозной этиологии.

Жители Ключевского района пожаловались на ужасные условия содержания в местной ЦРБ. На стенах появилась чёрная плесень, внутри сыро, холодно, нет горячей воды и промерзают окна. За помощью сельчане обратились к депутату Александру Терентьеву. Позднее в руководстве ЦРБ ответили, что работы по устранению проблем ведутся, а также поделились ближайшими планами.

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. В лабораториях подтвердили ещё 117 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 629 человек. Выздоровели 40 734 человека (+117 за сутки).