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Кубок мира по гребле в Барнауле готовы провести без зрителей из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Такой сценарий организаторы называют запасным и маловероятным

Организаторы этапа Кубка мира по гребле, который пройдёт в мае в Барнауле, уверены, что эпидситуация, связанная с коронавирусом, позволит провести соревнования со зрителями. Скорее всего, трибуны будут заполнены только на 75%. Однако организаторы не исключают варианта, когда соревнования пройдут без зрителей, сообщил журналистам министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев

"На самом деле, у нас есть план А и план Б, то есть мы рассматриваем несколько сценариев организации соревнований. Нам не хочется руководствоваться девизом "Слабоумие и отвага", поэтому мы постараемся минимизировать риски. Первый оптимистичный сценарий: мы проводим соревнования с участием зрителей без ограничений. А второй сценарий: проводим либо без зрителей, либо с лимитом. Будем отталкиваться от актуальной на тот момент эпидемиологической ситуации. Но в любом случае нам важно передать картинку в мир. Приехать и посмотреть – это одна история. Но гораздо важнее, чтобы соревнования могли смотреть из любой точки мира. На данный момент мы очень много сил вкладываем в организационный момент, чтобы потом качественно передать эту самую картинку. Мы хотим, чтобы Барнаул увидел весь мир. Это будет гордость для всех жителей края", – отметил Перфильев.

Решать, как проводить соревнования, будут краевые власти. Сейчас, согласно постановлению Виктора Томенко, на спортивных соревнованиях заполняемость должна быть не более 75%. Трибуны на гребном канале вмещают три тысячи человек. Ещё около восьми тысяч могут наблюдать за соревнованиями стоя. Отметим, сейчас в СМИ появилась информация, что Олимпиада в Токио в августе 2021 года из-за ситуации с коронавирусом в мире может полностью пройти без зрителей.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ проведут на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира. Болельщиков смогут принять 39 гостиниц, санаториев и загородных клубов. Все площадки расположены в Барнауле, Новоалтайске и Первомайском районе.

На создание обводного канала с мостовым переходом в 2019 году израсходовали почти 180 миллионов рублей, в 2020 – ещё порядка 120 миллионов. На обустройство подъезда к спортивному объекту направлено 100 миллионов рублей. На эти средства построят парковку на три тысячи автомобилей, а также благоустроят прилегающую территорию. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

21.03.2021 07:50
- гость -

Это митинги нельзя, а собрать 20 тысяч человек из 50 стран мира можно.

21.03.2021 08:15
Пионер

Это митинги нельзя, а собрать 20 тысяч человек из 50 стран мира можно.

3.5 елки детства во дворце спорта, а носятся, как будто лет 10 кормить это мероприятие будет

21.03.2021 08:30
- гость -

21.03.2021 07:50
- гость -

Против ковида собрался митинговать или против снегопадов?

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