Такой день. Застрявшая в бийских сугробах скорая и пожар в промзоне Барнаула

Пожар в производственном помещении в здании на улице Автотранспортной, 55, произошёл в Барнауле. Для тушения спасатели использовали три ствола большой мощности, а вода подавалась через магистральную линию и пожарный гидрант. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

А в Рубцовске пожарные вывели девять человек из задымлённого дома на улице Красной, 95. К приезду спасателей из окон квартиры на первом этаже валил густой дым, а в подъезде наблюдалось плотное задымление.

Скорая помощь не смогла доехать до 84-летней бийчанки, заражённой коронавирусом, из-за сугробов. Автомобиль застрял на нечищеной дороге, и нести пожилую женщину до машины пришлось на руках.

Водитель за рулём "Нивы" снёс светофорный столб на Змеиногорском тракте рядом с поворотом на лыжную базу "Динамо". Движение по правой полосе в сторону выезда из города было временно заблокировано.

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерло 14 пациентов с коронавирусом. Зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе заразились 46 729 человек. Выздоровели всего 41 790 (+120) человек.