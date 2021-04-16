БК "Барнаул" дома проведёт ответный матч финала Суперлиги-2

Баскетболисты клуба "Барнаул" проведут ответный матч финала Суперлиги-2 в субботу, 17 апреля. В краевой столице алтайские спортсмены сыграют против "Чебоксарских Ястребов".

Напомним, в первом матче, 13 апреля, барнаульцы уступили в Чебоксарах со счётом 71:81. Таким образом, для общего успеха "Барнаулу" в субботу необходимо побеждать с разницей в +11 и более очков.

Помимо самого матча, болельщиков ждут розыгрыши, подарки, танцы, фото и другие интерактивы. Начало программы в 16:30.

Матч состоится в спорткомплексе "Победа" на Антона Петрова, 146г. Вход свободный. Обязательно наличие средств индивидуальной защиты.