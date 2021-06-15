Дмитрий Губерниев извинился перед Бузовой за инцидент в прямом эфире

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале извинился перед Ольгой Бузовой за то, что довёл её до слёз в прямом эфире. Бузова за высказывание о "дне" пока не извинилась.

"Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Я спрашивал о театре и футболе и надеялся услышать важные параллели! Тем более что МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию от гостьи, а теперь уже и актрисы театра! Совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь! Спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались вы стойко, молодец!" – написал Губерниев.

Напомним, что после того как певица эмоционально поддержала российских футболистов, Дмитрий Губерниев, иронично назвав её звездой МХАТа, спросил, какой футбол Бузовой нравится больше – Черчесова или тот, что практиковала советская сборная, в которую он включил деятелей культуры.

Бузова не ответила, и тогда Губерниев сделал отсылку к Карлсону: Знаете, что я вас сейчас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет?"

После этого Ольга расплакалась и назвала комментатора дном.