Готовьте купальники. Аномальная жара вернулась в Алтайский край

Синоптики предупреждают о возвращении аномальной жары в Алтайский край. Из-за сухой и жаркой погоды в регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с повышенной пожароопасностью.

Днём 16 июня температура воздуха в крае прогреется до +33 градусов, а дальше будет ещё теплее. 17 июня на термометрах можно будет увидеть до +35 градусов, а на пик жара выйдет 18 июня – до 37 градусов.

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Лишь 17 июня местами возможны дожди и грозы.

Ветер западный с переходом на юго-западный. Возможны порывы до 14 метров в секунду.

В МЧС напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность по части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Гражданам грозит штраф до четырёх тысяч рублей. Штормовое предупреждение из-за повышенной пожароопасности продлится до 19 июня.