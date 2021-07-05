Транспортные развязки реконструируют на Объездной дороге в Барнауле

В Барнауле собираются реконструировать транспортные развязки на Объездной дороге. На работу на каждом участке потребуется около 500 миллионов рублей.

В данный момент завершается конкурс на разработку проекта реконструкции транспортной развязки в районе пересечения с улицей Власихинской. За год с момента подписания контракта проектировщикам предстоит провести экологическое исследование и археологические работы.

Контракт по реконструкции участка на пересечении с Южным трактом уже заключен.

В "Алтайавтодоре" amic.ru рассказали, что высокая предварительная стоимость работ определяется их сложностью. Реконструкция будет проводиться в несколько этапов. Кроме того, через эти развязки проходят коммунальные сети, расположение которых также придется изменить.

Ранее дорожники открыли движение по мосту на улице Мамонтова во Власихе. Движение по объездной дороге закрыли. Это нужно для демонтажа объездной дороги и устройству асфальтобетонного покрытия в местах примыканий. После окончания работ ограничение снимут по обеим полосам.