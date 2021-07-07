В Алтайском крае за сутки потушили 36 пожаров

Спасатели за минувшие сутки потушили 36 пожаров в Алтайском крае, из которых 14 – ландшафтные. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В работе по обнаружению и ликвидации очагов возгорания задействовали 831 патрульную и 151 патрульно-маневренную группу. Активную работу продолжает и добровольная пожарная охрана.

"Ландшафтными пожарами "отметились" Центральный район города Барнаула на улице Лесопарковой, город Бийск по улице Пригородная, Немецкий национальный район, в 3 км от села Редкая Дубрава, Благовещенский район, близ села Суворовка, Кулундинский район, в селах Кильты и Златополь, а также еще 8 муниципалитетов", – уточнили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в большинстве случаев пожару предшествовало неосторожное обращение с огнем. В связи с этим местных жителей призвали уделять особенное внимание соблюдению правил пожарной безопасности.

В ведомстве напомнили, что в регионе сохраняется высокий класс горимости. Осложняет обстановку сильный ветер. По прогнозу синоптиков, его порывы могут достигать 25 м/с.