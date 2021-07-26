Заброшенный двухэтажный дом загорелся в Барнауле

Пожар произошёл в доме № 20 на улице Беляева в Барнауле. Согласно фотографиям, это случилось в ранее горевшем здании.
О происшествии сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". На месте уже работают наряды пожарных. Подробности возгорания уточняются.
Напомним, что 26 июля спасатели эвакуировали шесть человек во время пожара в пятиэтажном здании на улице Деповской в Барнауле. Дым поднимался на верхние этажи, и прибывшие на место пожарные немедленно провели эвакуацию людей из опасной зоны.
Огонь удалось быстро потушить. По предварительной информации, возгорание началось с холодильника. Никто не пострадал.
Комментарии
Не допалили прошлый раз? Не достаточно было чтобы оформить снос для освобождения места под зстройку
Все брошенное ликвидировать.
26.07.2021 14:14
krash
Он и так стоял заброшенным