Заброшенный двухэтажный дом загорелся в Барнауле

Пожар произошёл в доме № 20 на улице Беляева в Барнауле. Согласно фотографиям, это случилось в ранее горевшем здании.

О происшествии сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". На месте уже работают наряды пожарных. Подробности возгорания уточняются.

Напомним, что 26 июля спасатели эвакуировали шесть человек во время пожара в пятиэтажном здании на улице Деповской в Барнауле. Дым поднимался на верхние этажи, и прибывшие на место пожарные немедленно провели эвакуацию людей из опасной зоны.

Огонь удалось быстро потушить. По предварительной информации, возгорание началось с холодильника. Никто не пострадал.