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Новости

Пьяный водитель протаранил бензоколонку на трассе Барнаул – Новосибирск

, ИА "Амител"
Авария попала на запись камеры видеонаблюдения

Пьяный водитель автомобиля Toyota Harrier устроил серьёзное ДТП на Чуйском тракте в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД в социальной сети "ВКонтакте".

24 августа на участке автодороги Барнаул – Новосибирск иномарка под управлением 32-летнего мужчины сначала по касательной задела движущуюся в попутном направлении Toyota Corolla, а затем на высокой скорости протаранила бензоколонку на АЗС.

В результате аварии пострадал предполагаемый виновник аварии. На записи камеры наблюдения видно, что в результате аварии произошла утечка топлива. К счастью, возгорания не случилось. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.08.2021 10:49
- гость -

"Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента", т.е. им мало видео и факта пьяного водителя за рулем?

25.08.2021 10:50
- гость -

Граждане,не курите за рулём.Это может укоротить жизнь вашу.

25.08.2021 10:55
- гость -

Хорошо, что никто в этот момент не заправлялся на этой колонке! Отскочить бы точно никто не успел бы...

25.08.2021 10:57
- гость -

Почему по технике безопасности не стоят бетонные отбойники или забор по периметру заправки?

25.08.2021 11:00
- гость -


25.08.2021 10:57
- гость -
В России и на остановках для пассажиров то нет бетонных отбойников. Вот и сносят остановочные павильоны вместе с ожидающими там людьми такие вот горе водители...

25.08.2021 11:03
Дюша Метёлкин

"Проверка на алкоголь в выдыхаемом им воздухе показала 792 мг/л."
АМИК, вы с дуба рухнули? 1,4 мг/л - это уже коматозное состояние человека

25.08.2021 11:05
- гость -

Анекдот, немного не в тему, но смысл концовки будет в реальности, когда этот водила протрезвеет!
Водитель длиннющего грузовика сдает назад. Какой-то прохожий вызвался ему помочь:
-Давай-давай, левее!.. Еще-еще!.. Теперь правее!.. Так-так!.. Давай-давай!.. Еще давай… Стоп! А теперь, сволочь, выйди и посмотри, что ты тут натворил!

25.08.2021 11:12
- гость -

Фиг с ней, с заправкой... Он там по газону проехал - полнейшее варварство!

25.08.2021 11:13
- гость -

Радует одно, что он еще долго не сядет за руль. Машину разбил, а новую долго купить не сможет, все деньги на возмещение убытков отдавать будет.

25.08.2021 11:16
- гость -

Алкаши обнаглели. Спасибо законодателями.

25.08.2021 11:19
Юс

Криворукий шашечник!

25.08.2021 12:46
- гость -


25.08.2021 11:13
- гость -
Радует одно, что он еще долго не сядет за руль. Машину разбил, а новую долго купить не сможет, все деньги на возмещение убытков отдавать будет.

Может быть у него денег куры не клюют и это пятый авто в семье.
У нас очень разнополярный мир, кому-то ждать не на что, для кого-то 100 млн посильная сумма.

25.08.2021 13:10
- гость -

Королка при перестроении в корму харька подвинула. А пьяненький на скорости не вывез.

25.08.2021 16:32
гiсть

не нужен там никакой отбойник отдельно для заправки - тогда уж надо тротуары отделять трехметровыми бетонными заборами

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