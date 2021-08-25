Пьяный водитель протаранил бензоколонку на трассе Барнаул – Новосибирск

Пьяный водитель автомобиля Toyota Harrier устроил серьёзное ДТП на Чуйском тракте в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД в социальной сети "ВКонтакте".
24 августа на участке автодороги Барнаул – Новосибирск иномарка под управлением 32-летнего мужчины сначала по касательной задела движущуюся в попутном направлении Toyota Corolla, а затем на высокой скорости протаранила бензоколонку на АЗС.
В результате аварии пострадал предполагаемый виновник аварии. На записи камеры наблюдения видно, что в результате аварии произошла утечка топлива. К счастью, возгорания не случилось. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.
Комментарии
"Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента", т.е. им мало видео и факта пьяного водителя за рулем?
Граждане,не курите за рулём.Это может укоротить жизнь вашу.
Хорошо, что никто в этот момент не заправлялся на этой колонке! Отскочить бы точно никто не успел бы...
Почему по технике безопасности не стоят бетонные отбойники или забор по периметру заправки?
25.08.2021 10:57
- гость -
В России и на остановках для пассажиров то нет бетонных отбойников. Вот и сносят остановочные павильоны вместе с ожидающими там людьми такие вот горе водители...
"Проверка на алкоголь в выдыхаемом им воздухе показала 792 мг/л."
АМИК, вы с дуба рухнули? 1,4 мг/л - это уже коматозное состояние человека
Анекдот, немного не в тему, но смысл концовки будет в реальности, когда этот водила протрезвеет!
Водитель длиннющего грузовика сдает назад. Какой-то прохожий вызвался ему помочь:
-Давай-давай, левее!.. Еще-еще!.. Теперь правее!.. Так-так!.. Давай-давай!.. Еще давай… Стоп! А теперь, сволочь, выйди и посмотри, что ты тут натворил!
Фиг с ней, с заправкой... Он там по газону проехал - полнейшее варварство!
Радует одно, что он еще долго не сядет за руль. Машину разбил, а новую долго купить не сможет, все деньги на возмещение убытков отдавать будет.
Алкаши обнаглели. Спасибо законодателями.
Криворукий шашечник!
25.08.2021 11:13
- гость -
Радует одно, что он еще долго не сядет за руль. Машину разбил, а новую долго купить не сможет, все деньги на возмещение убытков отдавать будет.
Может быть у него денег куры не клюют и это пятый авто в семье.
У нас очень разнополярный мир, кому-то ждать не на что, для кого-то 100 млн посильная сумма.
Королка при перестроении в корму харька подвинула. А пьяненький на скорости не вывез.
не нужен там никакой отбойник отдельно для заправки - тогда уж надо тротуары отделять трехметровыми бетонными заборами