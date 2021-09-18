Избирком проверяет сообщения о переписывании акта на участке в Барнауле

Избирком Алтайского края начал проверку публикации о переписывании акта на избирательном участке в Барнауле в первый день голосования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идёт о жалобах барнаульцев на УИК № 63, расположенном в школе № 102. Пользователи соцсетей отмечали, что члены комиссии якобы переписывали акт из-за ошибки и добавляли туда избирателей, которые голосовали на дому.

Ранее избирком отреагировал на сообщения о возможных нарушениях на избирательных участках в Алтайском крае. Информация, размещённая в СМИ и соцсетях, не подтвердилась.

Выборы в Госдуму и АКЗС продлятся в Алтайском крае с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают в каждый из этих дней с 08:00 до 20:00. По данным на 15:00 18 сентября, явка на голосование в регионе составила более 18%.