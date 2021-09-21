Сибирские хирурги впервые провели операцию на клапане аорты без разреза грудной клетки

Кардиохирурги Национального медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске провели уникальную операцию на клапане аорты, сообщает пресс-служба клиники.

Операцию сделали 36-летнему пациенту с неполным смыканием створок сердечного клапана. Этот порок приводит к обратному току крови из аорты в левый желудочек, что может вывести из строя желудочек, поскольку он чрезмерно увеличивается.

Впервые в мире такую операцию с сохранением клапана удалось выполнить без вскрытия грудной клетки. Хирурги заместили расширенную часть аорты сосудистым протезом с сохранением собственного аортального клапана.

Операция позволила сохранить структуру костей грудины и избежать риска занесения инфекции. Пациент сможет вернуться к физической активности уже две недели после операции.