Россиянин для возлюбленной купил 20 тысяч роз, а она отказалась от них из-за цвета

Изначально многие издания писали о "миллионе роз" стоимостью около 70 млн рублей

20 апреля 2026, 15:58, ИА Амител

Фото: Baza

Подъезд элитного жилого комплекса в Раменках в ночь на 19 апреля оказался заполнен алыми розами — история быстро стала вирусной, но уже спустя несколько часов обросла противоречивыми версиями. От "миллиона цветов за десятки миллионов рублей" до куда более скромных оценок и слухов о том, что подарок в итоге так и не приняли.

Речь идет о ЖК "Настоящее", где, по сообщениям aif.ru и очевидцев, первый этаж подъезда был буквально заставлен букетами и ведрами с розами. Цветы разгружали всю ночь, а кадры с места мгновенно разлетелись по соцсетям.

Изначально многие издания писали о "миллионе роз" стоимостью около 70 млн рублей, однако позже жители дома стали опровергать эти цифры. По их словам, речь могла идти примерно о 20 тысячах цветов. Один из очевидцев уточнил, что розы простояли в подъезде до середины дня, после чего часть раздали, а остальные — вывезли, в том числе из-за жалоб на захламление общих зон.

Параллельно появилась версия, что предполагаемая получательница отказалась принимать такой подарок. В соцсетях и домовых чатах обсуждали, что девушке якобы не понравился цвет — букет оказался красным. Однако ни имя адресата, ни личность заказчика официально не раскрываются.

Необычная "цветочная акция" привлекла к жилому комплексу толпы любопытных. По словам очевидцев, на территории возникли проблемы с парковкой — автомобили заезжали даже на газоны и тротуары. Кроме того, часть людей пыталась унести розы, из-за чего произошли конфликты и даже драка, когда цветов стало не хватать.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае при проверке партии импортных цветов из Китая обнаружили карантинных вредителей.