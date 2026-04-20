Россиянин для возлюбленной купил 20 тысяч роз, а она отказалась от них из-за цвета
20 апреля 2026, 15:58, ИА Амител
Подъезд элитного жилого комплекса в Раменках в ночь на 19 апреля оказался заполнен алыми розами — история быстро стала вирусной, но уже спустя несколько часов обросла противоречивыми версиями. От "миллиона цветов за десятки миллионов рублей" до куда более скромных оценок и слухов о том, что подарок в итоге так и не приняли.
Речь идет о ЖК "Настоящее", где, по сообщениям aif.ru и очевидцев, первый этаж подъезда был буквально заставлен букетами и ведрами с розами. Цветы разгружали всю ночь, а кадры с места мгновенно разлетелись по соцсетям.
Изначально многие издания писали о "миллионе роз" стоимостью около 70 млн рублей, однако позже жители дома стали опровергать эти цифры. По их словам, речь могла идти примерно о 20 тысячах цветов. Один из очевидцев уточнил, что розы простояли в подъезде до середины дня, после чего часть раздали, а остальные — вывезли, в том числе из-за жалоб на захламление общих зон.
Параллельно появилась версия, что предполагаемая получательница отказалась принимать такой подарок. В соцсетях и домовых чатах обсуждали, что девушке якобы не понравился цвет — букет оказался красным. Однако ни имя адресата, ни личность заказчика официально не раскрываются.
Необычная "цветочная акция" привлекла к жилому комплексу толпы любопытных. По словам очевидцев, на территории возникли проблемы с парковкой — автомобили заезжали даже на газоны и тротуары. Кроме того, часть людей пыталась унести розы, из-за чего произошли конфликты и даже драка, когда цветов стало не хватать.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае при проверке партии импортных цветов из Китая обнаружили карантинных вредителей.
16:07:09 20-04-2026
четное только покойнику
16:34:39 20-04-2026
гость (16:07:09 20-04-2026) четное только покойнику... Юбилярам можно и четное.
16:11:11 20-04-2026
Встретились два дурака. Не плохо бы проверить налоговой доходы персонажей. Бюджеты такие буратино нужны.
16:41:14 20-04-2026
Гость (16:11:11 20-04-2026) Встретились два дурака. Не плохо бы проверить налоговой дохо... Да ну! Заказал в другой стране, где розы копейки, да ещё оптом. Получилось недорого.
16:11:32 20-04-2026
Я своей возлюбленной на день рождения подарил 25 роз (потому что 101 не было в наличии). Во первых их дома ставить некуда, разделили частями все а букеты. А во-вторых, любимая упрекнула, что лучше ей эти деньги подарить.
18:29:47 20-04-2026
Гость (16:11:32 20-04-2026) Я своей возлюбленной на день рождения подарил 25 роз (потому... Меркантильная девушка. Не будешь с ней счастлив, никакой романтики, только деньги. А разоришься и выпнет без сожаления. Беги от неё
21:27:34 20-04-2026
Гость (16:11:32 20-04-2026) Я своей возлюбленной на день рождения подарил 25 роз (потому... В студенческие годы молодой муж пошел в магазин за продуктами. Вернулся с букетом цветов и объяснением, что увидел такие красивые цветы и очень хотел меня порадовать. Цветы замечательные, в душе радость, в голове воспоминание о стипендии, которая только через неделю, а деньги последние. Как-то прожили. Ходили к друзьям в гости поужинать (мы их тоже приглашали, когда появлялись средства). Прошло много лет. Те цветы я помню до сих пор, а искренний романтический порыв с возрастом ценю ещё больше.
23:06:49 20-04-2026
Гость (16:11:32 20-04-2026) Я своей возлюбленной на день рождения подарил 25 роз (потому... Дай денег дай денег а я тебе вареник
16:14:26 20-04-2026
Неадекватный поступок.
17:02:25 20-04-2026
Жил-был художник один,
Домик имел и холсты,
Но он актрису любил,
Ту, что любила цветы.
Он тогда продал свой дом,
Продал картины и кров
И на все деньги купил
Целое море цветов.
17:18:42 20-04-2026
Алень. И еще гордится этим!
19:02:23 20-04-2026
Гость (17:18:42 20-04-2026) Алень. И еще гордится этим! ...
Прискакали боевые алени с минусатором? ) Да пофиг! Всю жизнь вас доить будут, а потом вы спившись в канаве помрете.
19:26:26 20-04-2026
Гость (17:18:42 20-04-2026) Алень. И еще гордится этим! ... Алень должен страдать
19:30:41 20-04-2026
Очередное подношение ненасытной ведьме в виде мертвых цветов
23:16:08 20-04-2026
А нищие россияне, пенсы и бюджетники все собирают гуманитарную помощь для сво и Дагестана...
08:03:01 21-04-2026
стоимостью около 70 млн рублей --- надо бы его доходы проверить