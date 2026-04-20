"Новые люди" в Барнауле раскритиковали Останину за слова об ЭКО и матерях

В партии отметили, что государству сейчас точно не стоит делить семьи на "правильные" и "неправильные"

20 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Никита Федюнин / Фото: соцсети регионального отделения партии "Новые люди"

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала соло-материнство "отступлением от традиций", заявив, что дети без отца становятся "женственными мальчиками", а "отсутствие воли и стержня — это все результат женского воспитания".

Также Останина раскритиковала ЭКО и суррогатное материнство, назвав их угрозой традиционным ценностям, и предложила обсудить запрет суррогатного материнства для женщин — по аналогии с уже действующим ограничением для одиноких мужчин.

В Алтайском крае на высказывания отреагировали депутаты партии "Новые люди". Никита Федюнин в своем Telegram-канале отметил, что подобные оценки упрощают реальность:

«Миллионы мужчин в стране выросли без отцов — не потому что "так захотели матери", а потому что жизнь сложилась так, как сложилась. И называть их "без стержня" — это просто несправедливо. Сильного человека формирует не только наличие отца, а среда, ценности, ответственность и любовь, которые он получает. И часто именно матери тянут все это на себе».

По данным переписи населения, каждый третий ребенок в России воспитывается в неполной семье, причем в 81% случаев ответственность за воспитание несет мать. За сложившейся демографической ситуацией чаще всего стоят особые обстоятельства — развод, уход отца из семьи или смерть супруга.

«Государству сейчас точно не стоит делить семьи на "правильные" и "неправильные". Если женщина одна воспитывает ребенка, ей нужна поддержка, а не лекции о том, какой должна быть ее жизнь», — добавил депутат на своих страницах в социальных сетях.

Анна Галицкая / Фото: соцсети регионального отделения партии "Новые люди"

Анна Галицкая, многодетная мать и депутат Барнаульской городской Думы, комментируя ситуацию, сделала акцент на человеческой стороне вопроса:

«Больно слышать критику ЭКО и суррогатного материнства. Для многих женщин это единственный шанс стать мамой. Это не "угроза традиционным ценностям", это про жизнь, про надежду и очень непростые решения».

За последние годы в России действительно выросло число процедур ЭКО по ОМС: если в 2023 году было проведено почти 109 тысяч циклов, то к 2025 году — более 114 тысяч. Такой рост отражает реальный запрос со стороны семей. За этими цифрами — десятки тысяч людей, для которых ЭКО — это возможность справиться с бесплодием и стать родителями.По мнению региональных депутатов от "Новых людей", обсуждение семейной политики требует более взвешенного подхода и учета реальных социальных условий, в которых живут люди.