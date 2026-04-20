В Барнауле начали ремонт крыльца краевого Минкульта, разбитого во время смертельного ДТП
В феврале 2025 года в крыльцо врезалась женщина, управлявшая автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и насмерть сбила девушку
20 апреля 2026, 15:52, ИА Амител
В Барнауле приступили к ремонту крыльца здания на пр. Ленина, 41, где располагается Министерство культуры Алтайского края, управление по развитию туризма и курортной деятельности региона и барнаульское представительство МИД РФ.
В этот дом еще 8 февраля 2025 года — полтора года назад — врезался автомобиль Mercedes-Benz B170, которым управляла Юлия Вебер. В результате погибла 25-летняя девушка.
«Крыльцо огородили лентой. Проводятся ремонтные работы», — рассказал корреспондент amic.ru.
Напомним, 52-летняя Юлия Вебер выехала на тротуар и сбила 25-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. По результатам медосвидетельствования в крови Вебер обнаружили 0,856 промилле алкоголя.
В сентябре 2025 года Центральный районный суд Барнаула приговорил Юлию Вебер к шести годам шести месяцам в исправительной колонии общего режима. Прокурор и адвокаты подали апелляционные жалобы, не согласившись с решением. Однако Алтайский краевой суд в апелляционной инстанции не изменил наказание, оставив приговор прежним.
15:57:41 20-04-2026
Быстро как...
15:58:01 20-04-2026
год не могли решиться на ремонт?
16:20:34 20-04-2026
А кто оплачивает ремонт?
16:22:25 20-04-2026
вот это новость, особенно значимая
16:35:26 20-04-2026
а художественный музей строить начали?
21:11:15 20-04-2026
гость (16:35:26 20-04-2026) а художественный музей строить начали?... Достраивают во всю.