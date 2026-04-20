В Барнауле начали ремонт крыльца краевого Минкульта, разбитого во время смертельного ДТП

В феврале 2025 года в крыльцо врезалась женщина, управлявшая автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и насмерть сбила девушку

20 апреля 2026, 15:52, ИА Амител

Крыльцо на пр. Ленина, 41, в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле приступили к ремонту крыльца здания на пр. Ленина, 41, где располагается Министерство культуры Алтайского края, управление по развитию туризма и курортной деятельности региона и барнаульское представительство МИД РФ.

В этот дом еще 8 февраля 2025 года — полтора года назад — врезался автомобиль Mercedes-Benz B170, которым управляла Юлия Вебер. В результате погибла 25-летняя девушка.

«Крыльцо огородили лентой. Проводятся ремонтные работы», — рассказал корреспондент amic.ru.

Напомним, 52-летняя Юлия Вебер выехала на тротуар и сбила 25-летнюю девушку. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. По результатам медосвидетельствования в крови Вебер обнаружили 0,856 промилле алкоголя.

В сентябре 2025 года Центральный районный суд Барнаула приговорил Юлию Вебер к шести годам шести месяцам в исправительной колонии общего режима. Прокурор и адвокаты подали апелляционные жалобы, не согласившись с решением. Однако Алтайский краевой суд в апелляционной инстанции не изменил наказание, оставив приговор прежним.

Место аварии / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

Комментарии 6

Степочка

15:57:41 20-04-2026

Быстро как...

Гость

15:58:01 20-04-2026

год не могли решиться на ремонт?

Гость

16:20:34 20-04-2026

А кто оплачивает ремонт?

Гость

16:22:25 20-04-2026

вот это новость, особенно значимая

гость

16:35:26 20-04-2026

а художественный музей строить начали?

гость

21:11:15 20-04-2026

гость (16:35:26 20-04-2026) а художественный музей строить начали?... Достраивают во всю.

