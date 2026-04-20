Пострадавшим от паводка жителям Алтайского края выделят дополнительную помощь

В населенных пунктах продолжается работа по оценке ущерба

20 апреля 2026, 14:12, ИА Амител

Паводок / Фото: канал Виктора Томенко в МАХ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично выехал в пострадавшие от паводка районы и встретился с жителями, чтобы оценить ситуацию на месте и проконтролировать оказание помощи. По его словам, сейчас ключевая задача — не только ликвидировать последствия подтоплений, но и точно определить ущерб, чтобы обеспечить пострадавших дополнительной поддержкой.

На минувших выходных глава региона посетил село Новиково и поселок Промышленный в Бийском районе, а также побывал в Хабарском районе. Именно эти территории сильнее всего пострадали во время первой волны паводка. Часть жителей ранее была эвакуирована в пункты временного размещения. Сейчас, как отметил губернатор, все жители Бийского района уже вернулись в свои дома, а в Хабарском районе некоторые пострадавшие пока остаются у родственников.

«Все, кто столкнулся с проблемами из-за подтоплений, получают необходимую сейчас поддержку. Контролируем обстановку по всему краю вместе с МЧС, другими ответственными службами, министерствами правительства, в том числе с Минздравом, и, конечно, с главами муниципалитетов. В двух районах края — в Хабарском и в Баевском — введен режим ЧС муниципального уровня», — сообщил Виктор Томенко.

По его словам, в населенных пунктах продолжается работа по оценке ущерба. По ее итогам пострадавшим жителям будет предоставлена дополнительная помощь.