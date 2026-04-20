В России не будут упрощать выдачу разрешений на добычу краснокнижных животных

20 апреля 2026, 14:32, ИА Амител

Ирбис / Снежный барс / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Слухи о том, что в России якобы могут упростить охоту на животных из Красной книги, не подтвердились — действующие правила останутся прежними, а контроль за выдачей разрешений станет даже прозрачнее. Об этом сообщили в Минприроды России в комментарии РИА Новости.

В ведомстве опровергли появившиеся ранее сообщения о возможном снятии ограничений и расширении оснований для добычи редких видов. Подчеркивается, что процедура не меняется: разрешения по-прежнему может выдавать только специальная комиссия, сформированная Росприроднадзором.

«Проект постановления правительства не вводит ни новых целей добычи, ни упрощает процедуру выдачи разрешений и не отменяет действующих природоохранных требований. Все экологические риски уже учтены в самом механизме принятия решений, который сохраняется в полном объеме», — отметили в министерстве.

При этом внедряемая реестровая модель должна усилить открытость системы: сведения о выданных разрешениях будут публиковаться в открытом доступе на официальном сайте Росприроднадзора.

В Минприроды также пояснили, что добыча не всегда означает гибель животного.

«На счету каждая краснокнижная особь — от этого напрямую зависит сохранение и восстановление всей популяции», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Республике Алтай начался ежегодный учет численности и состояния снежного барса. Как сообщили в пресс-службе Сайлюгемского национального парка, специалисты подведут итоги работы к концу весны — после обработки всех материалов, собранных во время полевых экспедиций.