Снова рекорд. Свыше 320 человек заразились коронавирусом за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 81 683 человека, в том числе 6077 детей. Выздоровели 60 198 человек (+ 66). Итого всего умерли 5 810 человек (+ 29)", – сказано в сообщении.

По состоянию на 14 октября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3502 человека, а также 401 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 759, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 265.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что врачей, которые ушли на пенсию из-за коронавируса, попросят привиться и вернуться к работе.