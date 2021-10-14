Снова рекорд. Свыше 320 человек заразились коронавирусом за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 81 683 человека, в том числе 6077 детей. Выздоровели 60 198 человек (+ 66). Итого всего умерли 5 810 человек (+ 29)", – сказано в сообщении.
По состоянию на 14 октября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3502 человека, а также 401 пациент с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 759, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 265.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что врачей, которые ушли на пенсию из-за коронавируса, попросят привиться и вернуться к работе.
Комментарии
А я вам говорил, что шмурдякование до добра не доведёт!
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 323 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
В начале октября писали,что в Алтайском крае занято более 90% мест в ковидных госпиталях.
Хочется надеяться,что Министр здравоохранения края предпринял все меры,чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации.
Время было.
Надо выборы было отменить. Перепись тоже отменить. Переписчики будут заразу разносить. У меня родители дни рождения из-за Ковида не отмечают, а тут переписчики будут ломится.
14.10.2021 15:56
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Шмурдякование это зло.
14.10.2021 15:56
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Жоржик ковидный тоже зло.
Сегодня мимо Ритуального зала проезжали, народищу... Страшно! Какая, нахрен, перепись? Какой Барнаул-Каир?
14.10.2021 15:56
- гость -
Так прекращай шмурдяковаться, сходи поставь вакцину.
14.10.2021 15:56
- гость -
А я вам говорил, что шмурдякование до добра не доведёт!
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Так хорош пить суррогат, купи нормальной водки.
Для колониально-капиталистической экономики трубы и лесоповала достаточно 15 миллионов человек. Вот к этому медленно, но верно нас и ведут.
Да что то не так... С августа в мире снизилась заболеваемость в 2 раза, а у нас в РФ выросла в 1. 5 раз. И это при 35% привитых (что не было в начале пандемии). Или мы такие идиоты, то ли принимают решения одни эффективные менеджеры и болтуны!
И что действенного предприняли власти?
А я говорил, что в августе смертность-это цветочки были, ягодки в сентябре -октябре пойдут, после добровольно-принудительной массовой вакцинации летом. Как раз они сейчас забили все ковидники.
Ничего, скоро спад будет, в сентябре уже не столько вакцинировались.
14.10.2021 15:56
- гость -
Мде, ну и ты и де.ил...
Налицо факт - все антипрививочники умственно ущербные, ни одного нормального среди них не встречал, одни идиоты. И чем тупее индивид, тем больше от него вони почему-то. Парадокс...
14.10.2021 16:21
ПЕТР
И это при 35% привитых
Не строй из себя дурачка. По краю всего 31 %. В Китае для сравнения 80 %. В Европе в среднем выше 70 %.
14.10.2021 16:31
Жоржик
Сам дурак...
14.10.2021 16:31
Жоржик
14.10.2021 16:34
- гость -
На вакцинированных не обижаются!
Спишем на побочку)
Ну не знаю, лично я обратил внимание, что более агрессивно в своих комментариях высказываются люди которые прошли вакцинацию! Такое ощущение, что вакцина вызывает агрессию.
14.10.2021 16:31
Жоржик
Налицо факт - все антипрививочники умственно ущербные, ни одного нормального среди них не встречал, одни идиоты.
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Это точно. Соседка такая же. Мужа похоронила прошлой осенью, умер от коронавируса. Сама в больнице лежала, еле выкарабкалась. Но считает, что прививки - зло. Держимся от дуры подальше.
14.10.2021 16:56
- гость -
Ну не знаю, лично я обратил внимание, что более агрессивно в своих комментариях высказываются люди которые прошли вакцинацию! Такое ощущение, что вакцина вызывает агрессию.
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Глупость людская вызывает злость. Идиoтизм людской. Ладно бы жили вы где-нибудь в резервации. Да хрен бы с вами, варитесь там в собственном соку, да вымирайте как динозавры. Но вы же среди людей живете, в обществе. Вы же заражаете нормальных людей, которые в вашей тyпости не виноваты.
Все познается в сравнении. В организации 1500 работников. год назад одновременно ковид болели более 50 человек, чуть менее половины в стационаре. двое скончались. Сейчас 75% привитых. Одновременно с ковид на больничном 19, ни одного в стационаре, смертельных случаев нет, в среднем выходят на работу через две недели. Ничего личного, сухая статистика
14.10.2021 16:39
- гость -
ПЕТР
"Не строй из себя дурачка"
??! А "дурачку" думать можно, или только слушать? Кстати я привитый!
Около 14 тыс. вакцинированных от ковида в Алтайском крае все же заразились инфекцией. Это составляет 18% от всех заболевших. Каждый пятый!!!! А если учесть, кто переболел легко (типа ОРВИ) дома и не знает даже об этом? Когда с скандалом люди заставляют взять у них анализ?
Это нормально считаете?
14.10.2021 16:59
- гость -
Кто заражает? Здоровые люди?
14.10.2021 16:57
- гость -
И правильно! А сколько еще таких...
Ранее публиковали результаты исследований антипрививочников.
Вкратце: чем ниже образование, тем сильнее протестные настроения. Образованные люди больше верят научным материалам и в целом кругозор и эрудиция выше, мыслят сами, критически.
Люди без образования искренне верят соседям, друзьям и "очевидцам смерти миллиона привитых". Мысли критически и взвешенно им не дано.
14.10.2021 17:06
- гость -
Кто заражает? Здоровые люди?
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Больные люди заражают. Или ты думаешь, больницы сейчас переполнены здоровыми?
14.10.2021 17:05
ПЕТР
Около 14 тыс. вакцинированных от ковида в Алтайском крае все же заразились инфекцией. Это составляет 18% от всех заболевших.
Или 2 % от привитых. Как тебе такое, Карл?
Власть в крае конечно бесхребетная все по ограничениям делает с опозданием две недели в отличии от других регионов. Но и народец у нас тупой в магазинах через репродуктор призывают к ношению СИЗ и соблюдению дистанции. Маски носят на подбородке как мешок с кормом у лошади и на кассах лезут чуть ли не обниматься.
Около 14 тыс. вакцинированных от ковида в Алтайском крае все же заразились инфекцией. Это составляет 18% от всех заболевших.
Ты где такие данные то взял?
14.10.2021 17:42
- гость -
Это все, в том числе, кто привился хотя бы одной прививкой. Так что, данные ни о чем с нашей вакцинацией.
Вы же заражаете нормальных людей,
А разве нормальные люди не все еще вакцинировались и в масках?)