Аферисты стали предлагать "страховые выплаты" отслужившим в армии

Мошенник представляется работником Минобороны и просит паспортные данные и ИНН

14 июня 2026, 11:04, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Мошенники начали внедрять схемы обмана с выплатами, которые якобы положены отслужившим в российской армии. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщает ТАСС.

Согласно схеме, неизвестный звонит отслужившему, представляясь работником Минобороны, с просьбой уточнить паспортные данные и ИНН для оформления выплат.

Спустя время жертве звонит уже лжесотрудник техподдержки "Госуслуг", заявляя о краже личных данных и переводах денег на помощь ВСУ.

Далее звонит псевдосотрудник ФСБ, запрещая обращаться в полицию, угрожая уголовной ответственностью и обещая помощь. Все накопления предлагается перевести на "безопасный счет".