Актер Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Под брендом он планирует выпускать одежду, обувь, музыку и фильмы

11 марта 2026, 07:02, ИА Амител

Джаред Лето / Фото из социальных сетей

Американский актер и музыкант Джаред Лето, известный по ролям в кино и как фронтмен группы Thirty Seconds to Mars, подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Заявка поступила в марте 2026 года. Под этим брендом артист намерен продавать одежду, головные уборы, обувь, а также выпускать музыкальную продукцию и заниматься производством фильмов.

