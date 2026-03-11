Актер Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Под брендом он планирует выпускать одежду, обувь, музыку и фильмы
11 марта 2026, 07:02, ИА Амител
Американский актер и музыкант Джаред Лето, известный по ролям в кино и как фронтмен группы Thirty Seconds to Mars, подал заявку на регистрацию товарного знака Jared Leto в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.
Заявка поступила в марте 2026 года. Под этим брендом артист намерен продавать одежду, головные уборы, обувь, а также выпускать музыкальную продукцию и заниматься производством фильмов.
Ранее Pepsi зарегистрировала пять товарных знаков в России. Компания будет производить и продавать энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки под брендом DriveMe.
07:05:27 11-03-2026
Какая отвратительная .ожа.
09:02:15 11-03-2026
Гость (07:05:27 11-03-2026) Какая отвратительная .ожа....
Свою покажи, мы сравним и заценим
10:58:40 11-03-2026
Он в курсе чего-то? ))) Что-то грядет.
12:13:44 11-03-2026
Гость (10:58:40 11-03-2026) Он в курсе чего-то? ))) Что-то грядет.... Если он зарегистрирует свою торговую марку, то сможет взыскать реальные деньги за авторские права уже по закону РФ внутри страны. Никакой конспирологии, просто бизнес