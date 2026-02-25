В России официально зарегистрирован новый бренд компании Dior

Под ним можно выпускать одежду, кожаные изделия и сумки

25 февраля 2026, 17:17, ИА Амител

Девушка, сумка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Французская компания Dior официально зарегистрировала бренд Lady Dior в Роспатенте, и права на этот товарный знак будут действовать до августа 2034 года. Об этом "Газете.ru" сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

25 февраля модный дом Dior зарегистрировал в Роспатенте свой известный бренд Lady Dior. Заявка на регистрацию была подана из парижского офиса компании Christian Dior Couture.

«С этого момента бренд Lady Dior будет принадлежать компании до августа 2034 года. Под этим брендом можно будет выпускать одежду для мужчин и женщин, изделия из кожи, сумки, портфели и чемоданы, а также оказывать услуги по организации мероприятий», — сообщает издание.

На официальном сайте Dior уже представлена коллекция женских сумочек под брендом Lady Dior. История этого бренда началась в 1995 году, когда британская принцесса Диана посетила Париж.

В сервисе Rusprofile также напомнили, что в 2022 году модный дом Christian Dior приостановил свою деятельность в России. На российском рынке компания представлена через юридическое лицо ООО "Кристиан Диор Кутюр Столешников". В 2024 году выручка организации составила 58 миллионов рублей, а убыток достиг 1,5 миллиарда рублей.

