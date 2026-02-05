Анна Пересильд заявила, что редко пересматривает картины со своим участием
Просмотр собственных работ вызывает у нее сильное внутреннее напряжение
05 февраля 2026, 23:09, ИА Амител
Актриса Анна Пересильд призналась, что практически не пересматривает фильмы со своим участием, поскольку ей тяжело наблюдать за собой на экране. Об этом она рассказала на премьере фильма "Первая", сообщает Super.
По словам Пересильд, просмотр собственных работ вызывает у нее сильное внутреннее напряжение и сомнения.
«Смотреть на себя в кадре невероятно тяжело, особенно когда играешь главную роль, как в "Алисе". Сидишь перед экраном и думаешь: "Боже, Аня, только не ошибись"», — призналась актриса.
Она уточнила, что сделала исключение лишь для сериала "Слово пацана", который пересмотрела спустя время. По словам Пересильд, к этому проекту у нее особое отношение, связанное с чувством ностальгии.
На той же премьере актриса также высказалась о своем отношении к хейтерам. Пересильд отметила, что старается не читать негативные комментарии в интернете и относится к критикам без злости.
«Люди порой доходят до абсурда — находят мои детские видео и придираются к ним. Мне их просто жаль. Желаю им здоровья и счастья», — сказала она.
09:41:22 06-02-2026
Это кто вообще?
10:03:26 06-02-2026
а уж мы-то... не только не пересматриваем, даже и не смотрим фильмы с данной "актрисой"...
10:09:18 06-02-2026
Не волнуйся, Аня, мы тоже ХD
17:13:30 06-02-2026
А в космос кто "летала"?