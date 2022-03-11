Остановку и стоянку автомобилей ограничат в Барнауле на нескольких улицах

С 28 марта в Барнауле ограничат остановку и стоянку транспорта на четырёх участках дорожной сети, сообщает мэрия города. Там поставят дорожные знаки для безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности.

Остановка и стоянка будет ограничена в следующих местах: