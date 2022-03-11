Остановку и стоянку автомобилей ограничат в Барнауле на нескольких улицах

С 28 марта ограничение коснётся четырёх участков дорожной сети

11 марта 2022, 11:02

С 28 марта в Барнауле ограничат остановку и стоянку транспорта на четырёх участках дорожной сети, сообщает мэрия города. Там поставят дорожные знаки для безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности.

Остановка и стоянка будет ограничена в следующих местах:

  • в районе остановок общественного транспорта «Село Лебяжье» по ул. Центральной в с. Лебяжье;

  • на чётной стороне ул. Анатолия в районе строения № 63 по ул. Интернациональной;

  • на чётной стороне ул. Никитина, от ул. Максима Горького до пр. Ленина;

  • по ул. Чеглецова в районе дома № 22.

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