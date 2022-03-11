Остановку и стоянку автомобилей ограничат в Барнауле на нескольких улицах
С 28 марта ограничение коснётся четырёх участков дорожной сети
11 марта 2022, 11:02
С 28 марта в Барнауле ограничат остановку и стоянку транспорта на четырёх участках дорожной сети, сообщает мэрия города. Там поставят дорожные знаки для безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности.
Остановка и стоянка будет ограничена в следующих местах:
в районе остановок общественного транспорта «Село Лебяжье» по ул. Центральной в с. Лебяжье;
на чётной стороне ул. Анатолия в районе строения № 63 по ул. Интернациональной;
на чётной стороне ул. Никитина, от ул. Максима Горького до пр. Ленина;
по ул. Чеглецова в районе дома № 22.
Комментарии
Новости партнеров