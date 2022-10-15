«Из 10 человек забрали семь». В барнаульских транспортных компаниях рассказали о проблемах с водителями из-за мобилизации

Частичная мобилизация затронула разные сферы бизнеса. Компаниям, чьи сотрудники получили повестки, пришлось перестраиваться с привычного темпа работы на активный подбор кандидатов и переобучение имеющегося персонала. Коснулась проблема и логистических компаний. В некоторых из них под мобилизацию попали до 70% сотрудников и это сильно ударило по бизнесу. Предприниматели, занимающиеся извозом, даже говорят, что могут уйти с рынка из-за отсутствия водителей. А это уже ударит и по другим сферам бизнеса — ведь грузы доставлять нужно всем. В ситуации разбиралась редакция Business FM Барнаул.

Из десяти человек семеро попали под мобилизацию. Машины простаивают, а компания несёт убытки, рассказывает руководитель транспортного отдела компании «Наш штат» Сергей Юсупов:

«Кадры сократились. Людей стало меньше намного. Примерно на 50 или даже 70%. Из 10 человек забрали семь. В нашем деле всегда проблема с поиском нормальных людей. Найти таких, чтобы не пили, не терялись, ответственные были, не воровали. Сейчас стало совсем тяжело, машины простаивают», — отмечает Сергей Юсупов.

А вот транспортно-экспедиционную компанию «Ночной экспресс» ситуация пока не затронула. В Алтайском крае филиал компании небольшой, в штате всего два водителя, ни одного из них не призвали.

По оценкам экспертов, под мобилизацию попали примерно 30% сотрудников перевозчиков — практически все водители. Если дефицит кадров в этой сфере наблюдался и ранее, то сейчас найти оперативно замену ушедшим не получается, объясняет менеджер по персоналу Студии HR-проектов «Штат-3» Маргарита Дмитриева:

«На текущий момент многие перевозчики, у которых в штате были водители, почувствовали дефицит сильней обычного, потому как примерно 30% сотрудников на позиции водителей попали под мобилизацию. А оперативно найти замену своим водителям не удаётся. В этом плане выигрывают компании транспортные, экспедиционные, которые, помимо своего транспорта, своих водителей, используют сайты-агрегаторы для поиска сторонних перевозчиков и подачи машин на погрузку».

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Дмитриева подчёркивает: хорошие водители в транспортной логистике ценились всегда. И найти таких людей было непросто, потому как водителей отбирают и по опыту вождения, и по наличию категории прав для перевозки больших грузов, и по его репутации, которую он уже успел заслужить.

Эксперты говорят, если предприятиям не удастся оперативно решить кадровый вопрос, то, пострадать могут не только сами транспортные перевозки, но и различные сферы бизнеса. Ведь доставка грузов касается практически всех и всего. Под угрозой и параллельный импорт. Поскольку компании, занимающиеся ввозом, могут уйти с рынка из-за отсутствия водителей.