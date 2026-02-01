Бывшая супруга главного кондитера России Рената Агзамова раскрыла причину расставания

Сам Агзамов ситуацию не комментирует

01 февраля 2026, 16:02, ИА Амител

Ренат Агзамов / Фото: социальные сети

Экс-супруга известного кондитера и телеведущего Рената Агзамова, Валерия, впервые публично рассказала о причинах их развода. По ее словам, расставание прошло без конфликтов и стало обоюдным решением после долгих лет совместной жизни.

Как выяснилось, брак пары фактически завершился еще в 2024 году, однако семья не выносила личные обстоятельства в публичное поле. Валерия пояснила, что громких скандалов не было: отношения со временем "изжили себя", и супруги спокойно договорились о разводе. В браке у них родился сын Тимур, который сейчас проводит время и с отцом, и с матерью.

«Развод… да, давно. Мы просто не афишировали. Решили вместе. У нас дружеские, теплые отношения. Думаю, причина простая — долгий брак. Такое бывает», — рассказала Валерия в комментарии StarHit.

По ее словам, иск о расторжении брака был подан по взаимному согласию. Бывшие супруги продолжают общаться и совместно участвуют в воспитании сына, стараясь сохранить для него спокойную и здоровую атмосферу.

Сам Агзамов ситуацию не комментирует. Ранее он иногда говорил о личной жизни, ограничиваясь редкими семейными публикациями в соцсетях.