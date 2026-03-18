Припаркованный автомобиль вспыхнул в Барнауле
Спасатели выталкивали горящий автомобиль с парковки, чтобы предотвратить перекидывание пламени на соседние машины
18 марта 2026, 18:32, ИА Амител
В Барнауле вечером 18 марта произошел пожар на парковке в Индустриальном районе — загорелся легковой автомобиль у жилого дома на улице Взлетной.
По информации паблика "Подслушано Барнаул", возгорание случилось возле многоквартирного дома № 109. Судя по опубликованным кадрам, машина находилась среди других припаркованных автомобилей, что создавало риск распространения огня.
На место прибыли пожарные расчеты. Спасатели выталкивали горящий автомобиль с парковки, чтобы предотвратить перекидывание пламени на соседние машины, а также минимизировать возможные повреждения от воды при тушении.
Официальных комментариев от экстренных служб на момент публикации не поступало, обстоятельства произошедшего уточняются.
20:55:38 18-03-2026
О! Моя машина тоже в кадр попала.
20:57:14 18-03-2026
Машину не выталкивали, туши прямо там, где и загорелась.