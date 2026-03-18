"Дура бесстыжая". В Барнауле водитель автобуса оскорбил девушку из-за проездного
18 марта 2026, 17:10, ИА Амител
В Барнауле произошел конфликт в общественном транспорте: причиной спора между водителем автобуса и 16-летней пассажиркой стала неоплата проезда. О ситуации рассказала сама девушка в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".
По ее словам, конфликт произошел 18 марта в автобусе № 54. Она ехала этим маршрутом впервые и попыталась оплатить поездку студенческим проездным, однако терминал не поддерживал льготную оплату. Других способов рассчитаться у нее не оказалось, после чего между ней и водителем началась перепалка.
Девушка утверждает, что попыталась объяснить ситуацию, но водитель отреагировал резко и перешел на оскорбления.
«Я начала говорить водителю, что нечем больше оплатить проезд, на что он мне начал отвечать в агрессивной форме: "Не наглей, ты какой раз уже просто так катаешься". Я начинаю отвечать ему таким же тоном, что я первый раз зашла в этот автобус и еду первый раз, мне нечем оплатить проезд, он мне отвечает: "Дура бесстыжая, стоишь и врешь мне"», — рассказала пассажирка.
Подросток отметила, что считает подобное поведение недопустимым, и призвала обратить внимание на ситуацию. Официальных комментариев от перевозчика или городских служб на момент публикации не поступало.
Ранее в Барнауле кондуктор порвала пассажиру сдачу и обматерила. Мужчина позвонил диспетчеру, там пообещали передать всю информацию начальнику.
17:18:26 18-03-2026
Только публичная порка на Площади Советов таких водителей научит их вежливости.
17:28:17 18-03-2026
ыть (17:18:26 18-03-2026) Только публичная порка на Площади Советов таких водителей на... В Барнауле публичные мероприятия перенесены на пл. Свободы
09:41:56 19-03-2026
Гость (17:28:17 18-03-2026) В Барнауле публичные мероприятия перенесены на пл. Свободы... На Сахарова! Глашатая свободы слова!
20:11:46 18-03-2026
ыть (17:18:26 18-03-2026) Только публичная порка на Площади Советов таких водителей на... Сколько раз видела молодняк выходит нагло из маршрутки и не оплачивает проезд, вы считаете они избранные и наказывать надо только водителей.
23:37:44 18-03-2026
ыть (17:18:26 18-03-2026) Только публичная порка на Площади Советов таких водителей на... Хамство некоторых водителей и кондукторов в Барнауле тянется еще с середины 90-х и "передается по наследству".
печальбеда
17:29:44 18-03-2026
Т.е кататься бесплатно можно и водила при этом еще и виноват ? Порка публичная таких пассажиров и им сочувствующих, может только исправить ситуацию. Нет денег - иди пешком.
Я - не водитель, но наглость некоторых пассажиров меня просто выбешивает иногда.
17:53:10 18-03-2026
Гость (17:29:44 18-03-2026) Т.е кататься бесплатно можно и водила при этом еще и виноват... Кореш водителя?
18:06:00 18-03-2026
При "коммуняках", когда проезд на автобусе стоил всего-то 6 копеек, дело бы не дошло до оскорблений в алчно-буржуйском стиле: слишком уж крохоборным был бы повод!
19:48:37 18-03-2026
Гость (18:06:00 18-03-2026) При "коммуняках", когда проезд на автобусе стоил всего-то 6 ... Пять копеек, неуч! Сам поди в 90-е народился. Самое поганое поколение. Мерзотное.
21:41:29 18-03-2026
Гость (19:48:37 18-03-2026) Пять копеек, неуч! Сам поди в 90-е народился. Самое поганое ... 5 копеек троллейбус, автобус 6 копеек трамвай 3 копейки
23:23:14 18-03-2026
Гость (21:41:29 18-03-2026) 5 копеек троллейбус, автобус 6 копеек трамвай 3 копейки ... Электротранспорт 3 копейки, автобус 5
09:43:12 19-03-2026
Юс (23:23:14 18-03-2026) Электротранспорт 3 копейки, автобус 5... трамвай 3 коп, автобус-троллейбус пятак. В Барнауле.
09:43:58 19-03-2026
Гость (21:41:29 18-03-2026) 5 копеек троллейбус, автобус 6 копеек трамвай 3 копейки ... никогда автобус не стоил 6 коп в Барнауле, с 1991 сразу 15 коп.
18:09:19 18-03-2026
Идея с поркой на площади понравилась. Вношу свои коррективы, чуть жёстче. На всех площадях города Барнаула. В течение дня, чтобы все могли посмотреть.
18:11:57 18-03-2026
обоих наказывать надо в таких ситуациях. причём - в одинаковой мере. пусть на четвереньках вокруг церкви проползут
19:07:38 18-03-2026
Показания второй стороны будут?
19:45:37 18-03-2026
Вот интересно, она в других нерегулируемых маршрутах уже такой трюк проаорачивала или это был пробный? 😏
19:47:14 18-03-2026
Да сделайте оплату только наличкой - сразу столько проблем отпадет! А то стоит такая цаца и типа, я наличные уже сто лет не видела... Простигосподи. Кого тупые селюшки из себя корчат-то?
20:37:16 18-03-2026
И куда она без денег то поехала? Или студенческий проездной - это пропуск в рай?
21:54:37 18-03-2026
Гость (21:41:29 18-03-2026) 5 копеек троллейбус, автобус 6 копеек трамвай 3 копейки ... Чья бы корова мычала! 5 копеек стоил проезд в троллейбусе и метро...
09:44:49 19-03-2026
Гость (21:54:37 18-03-2026) Чья бы корова мычала! 5 копеек стоил проезд в троллейбусе и ... В Барнауле метро до сих пор бесплатно!
10:32:14 19-03-2026
Гость (09:44:49 19-03-2026) В Барнауле метро до сих пор бесплатно!... Дай я тебя поцалую!!! ))
22:37:08 18-03-2026
Почитал комментарии, походу тут все с одного маршрута за своего косячника топят)
Есть закон, за оскорбление суд/штраф. Взрослый дядя обозвал подростка.
Водителя тоже закон защищает, если не оплачен проезд, водитель выписывает...... дальше ......
Все остальные действия расцениваются, как правонарушение.
23:55:05 18-03-2026
Тут водитель прав. Недорогая цена за проезд - услышать "дура бесстыжая". И банковских карт с собой не было? Куда попёрлась?
07:37:16 19-03-2026
Гость (23:55:05 18-03-2026) Тут водитель прав. Недорогая цена за проезд - услышать "дура... и телефона не было.
09:58:02 19-03-2026
Я не понимаю - а че вы возмущаетесь тем как власти вас имеют? Вы сами друг друга закопать желаете. Вы заслужили, чтобы с вами как с быдлом, ибо только быдло одобрит быдловодителя и его быдлопоступки. Водитель - лишь только обслуживающий персонал. Его никто не оскорбил, из него говно само полилось. Он вместо предложения как то решить вопрос с оплатой стал эскалировать конфликт. Типичный синдром вахтера - ощущение власти внутри маленькой грязной кибитки, что именуется автобусом.
10:16:13 19-03-2026
Гость (09:58:02 19-03-2026) Я не понимаю - а че вы возмущаетесь тем как власти вас имеют... Откуда известно что никто не оскорблял? Со слов той самой?
10:25:13 19-03-2026
А в чем водитель не прав? Если пассажирка выходит из дома без денег и без карты - как ее назвать?
Пассажирка видимо считает что можно ездить не оплачивая проезд - разве она не бесстыжая?
Очередная яжмамка подрастает.
10:59:59 19-03-2026
Все богатеи отписались? Может, у студентки только и есть один проездной, на который хватило денег. Владелец любого проездного уже заранее оплатил проезд. Почему с человека требуют второй раз платить за поездку? То, что данный перевозчик не хочет официально перевозить льготников - его проблемы. ВСЕ МАРШРУТЫ ДОЛЖНЫ ОБСЛУЖИВАТЬ ЛЬГОТНИКОВ. Убрать из Барнаула перевозчиков, которые не хотят возить по проездным. Что за бардак развели, кто-то должен возить, а блатные маршруты - нет?
11:08:08 19-03-2026
Гость (10:59:59 19-03-2026) Все богатеи отписались? Может, у студентки только и есть оди... Если так рассуждать то и в магазине можно не рассчитываться если денег нет.
13:59:01 19-03-2026
Гость (11:08:08 19-03-2026) Если так рассуждать то и в магазине можно не рассчитываться ... Вы специально путаете теплое с круглым? Например, если у вас есть подарочный сертификат, который купили на какую-то сумму, то магазин обязан принять сертификат для расчета. Если же вы купили проездной, то уже оплатили проезд за определенный промежуток времени. Или купили проездной, повесили дома в рамочке и любуетесь? А ездите за наличку, прекрасно!
Во всем городском ОТ должны действовать льготные проездные. Почему-то одни возят льготников, другие нет. Необходимо всех поставить в одинаковые условия. На данном автобусе не было таблички, что не перевозит льготников, поэтому пассажиры вполне закономерно ехали с проездными.
14:15:37 19-03-2026
Гость (11:08:08 19-03-2026) Если так рассуждать то и в магазине можно не рассчитываться ... если подарочный сертификат в этот магазин вам приобретен, вы второй раз заплатите?
11:18:57 19-03-2026
11:23:32 19-03-2026
нечем больше оплатить проезд --- девчонку очень жалко, если у нее правда в кармане 40 рублей не завалялось, но вот верится с трудом. Ни карточки с 40 рублями, ни налички? Ну если случайно дома не забыла, то, блин, к родителям вопросы
12:25:01 19-03-2026
Гость (11:23:32 19-03-2026) нечем больше оплатить проезд --- девчонку очень жалко, если ... Деньги может были, но тогда не попить кофею за 350 рублей!
11:29:54 19-03-2026
Знаю одного маршрутчика, так он рассказывает когда последним рейсом едешь на остановке "галакси "стоит около 20 подростков, даже не останавливается так, как зайдет 20 рассчитается максимум 3, остальные либо выбегут либо попытаются обмануть показывая скриншот на телефоне об оплате.