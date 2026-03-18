"Дура бесстыжая". В Барнауле водитель автобуса оскорбил девушку из-за проездного

18 марта 2026, 17:10, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

В Барнауле произошел конфликт в общественном транспорте: причиной спора между водителем автобуса и 16-летней пассажиркой стала неоплата проезда. О ситуации рассказала сама девушка в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

По ее словам, конфликт произошел 18 марта в автобусе № 54. Она ехала этим маршрутом впервые и попыталась оплатить поездку студенческим проездным, однако терминал не поддерживал льготную оплату. Других способов рассчитаться у нее не оказалось, после чего между ней и водителем началась перепалка.

Девушка утверждает, что попыталась объяснить ситуацию, но водитель отреагировал резко и перешел на оскорбления.

«Я начала говорить водителю, что нечем больше оплатить проезд, на что он мне начал отвечать в агрессивной форме: "Не наглей, ты какой раз уже просто так катаешься". Я начинаю отвечать ему таким же тоном, что я первый раз зашла в этот автобус и еду первый раз, мне нечем оплатить проезд, он мне отвечает: "Дура бесстыжая, стоишь и врешь мне"», — рассказала пассажирка.

Подросток отметила, что считает подобное поведение недопустимым, и призвала обратить внимание на ситуацию. Официальных комментариев от перевозчика или городских служб на момент публикации не поступало.

Ранее в Барнауле кондуктор порвала пассажиру сдачу и обматерила. Мужчина позвонил диспетчеру, там пообещали передать всю информацию начальнику.